Premierul Ilie Bolojan intervine în criza apei din Curtea de Argeș și solicită instituțiilor implicate să trimită Guvernului un raport săptămâna viitoare. În paralel, Apa Nova va trimite o echipă care va folosi o nouă substanță pentru tratarea apei. Dacă va funcționa, este posibil ca oamenii să aibă apă potabilă în următoarele săptămâni. În caz contrar, problema ar putea continua luni întregi.

Peste 50.000 de persoane sunt afectate de această situație, iar în ultimele trei luni, sursa de apă potabilă a fost reprezentată de bidoane puse la dispoziție de autorități sau de două izvoare despre care autoritățile spun că au apă potabilă.

Oamenii vin chiar și de două ori pe zi să ia apă cu bidoane și sticle, pentru că apa de la robinet nu poate fi folosită nici pentru gătit, nici pentru spălat.

Zilele trecute, Direcția de Sănătate Publică a ajuns la concluzia că există o bacterie în apa care ajunge la robinet. Sunt luate măsurători în fiecare zi, iar astăzi, potrivit ultimelor informații, într-o probă luată de la o grădiniță din Curtea de Argeș, bacteria nu a fost găsită.

Oamenii din zona afectată se plâng de calitatea apei și susțin că situația este de-a dreptul dezastruoasă.

Urmează ca Direcția de Sănătate Publică să facă analize și în zilele următoare, însă rămâne și problema impurităților din apă, care a debutat în noiembrie, odată cu golirea barajului Vidraru.

Reprezentanții companiei de apă au declarat că așteaptă ca săptămâna viitoare echipa Apa Nova din București să vină cu o nouă substanță mult mai puternică, care va fi introdusă în sistemul de epurare. Sunt șanse ca aceasta să funcționeze, iar săptămâna viitoare oamenii ar putea avea apă potabilă. În caz contrar, compania spune că trebuie să aștepte finalizarea lucrărilor de la Vidraru și reumplerea barajului, procedură care ar putea dura luni întregi.

