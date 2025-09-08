Live TV

Atenţionare MAE pentru românii care vor să călătorească în Franţa

Data publicării:
calatori pe un aeroport din franta
Foto: Profimedia

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Franceză că sindicatele din transporturile publice în comun (La Base), cele feroviare (SUD-Rail, CGT Cheminots) şi aeriene (SUD-Aerien, CGT Air France), din învăţământ (SUD-Education), servicii publice (CGT de la Fonction publique), sănătate (SUD Santé Sociaux), comerţ (CGT Commerce et Services) şi sectoarele industriale (SUD Industrie) au lansat un apel la grevă generală naţională în data de miercuri.

Potrivit MAE, cetăţenii români pot consulta aplicaţia SNCF Connect pentru informaţii despre traficul feroviar în timp real.

Cu una până la două zile înainte, previziunile de trafic pentru diferite linii de tren (TGV, Ouigo, TER, Intercites, Transilien şi linii internaţionale) pot fi vizualizate pe site-ul SNCF.

Pentru reţeaua RATP (transportul în comun în Paris şi regiunea pariziană), aplicaţia Bonjour RATP urmăreşte perturbările în timp real şi sugerează rute alternative. Informaţiile despre traficul RATP sunt disponibile şi pe site-ul oficial https://www.ratp.fr/infos-trafic.

Pentru a urmări eventualele modificări apărute în orarul de zbor şi pentru a verifica informaţiile oferite de operatorii şi companiile pentru liniile aeriene la care au planificate călătoriile, cetăţenii români sunt rugaţi să consulte site-ul aeroporturilor din Paris (Charles de Gaulle şi Orly): https://www.parisaeroport.fr/passagers/les-vols sau ale aeroporturilor din localitatea de destinaţie/ plecare.

Ministerul Afacerilor Externe informează că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33147052966 şi +33147052755.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie următoarele telefoane de permanenţă, în funcţie de circumscripţia consulară de reşedinţă, astfel:
- Consulatul General al României la Paris: +33680713729;
- Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164;
- Consulatul General al României la Lyon: +33643627736;
- Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet: http://pariş.mae.ro, https://cgparis.mae.ro/, http://lyon.mae.ro, http://marsilia.mae.ro, http://strasbourg.mae.ro, www.mae.ro, şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” (www.mae.ro/app_cs), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
1
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
2
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
Screenshot 2025-09-07 at 08.22.54
4
Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști...
Péter Szijjártó
5
În ce domeniu consideră ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, că „interesele...
OUT de la națională! N-au mai suportat umilința și au dat afară selecționerul
Digi Sport
OUT de la națională! N-au mai suportat umilința și au dat afară selecționerul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
diicot
SRI și DIICOT: Un fost șef din serviciul de informații al R. Moldova...
PALATUL PARLAMENTULUI
Angajații Senatului vor să dea jos antenele de pe Parlament, după ce...
drula
Drulă îi răspunde lui Grindeanu: Alegerile nu sunt un moft al meu...
Daniel David, despre haosul din Educație și protestele profesorilor...
Ultimele știri
Directorul unei companii miniere de sare din Rusia, găsit decapitat lângă un sat din Kaliningrad
Proteste violente în Nepal după ce autoritățile au blocat rețelele sociale. 19 morți și peste 100 de răniți
Friedrich Merz avertizează că planul imperialist al lui Putin nu se oprește la Ucraina: „Ordinea mondială liberală este sub presiune”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
G0K_osuXMAANhzf
Un zbor Ryanair către Spania a fost redirecționat după ce un bărbat beat a încercat să deschidă ușile. Ce s-a întâmplat
Presidential Candidate Emmanuel Macron Holds A Rally Meeting At Paris Event Center
Criză politică la Paris. Cum poate slăbi instabilitatea Franței întreaga Uniune Europeană
Illustration - Municipal Police Forces, Sartrouville, France - 02 Sep 2025
Poliția franceză a arestat un adolescent de 17 ani, bănuit că plănuia atacuri asupra unor ambasade sau clădiri oficiale
elevi examen
Record în Franța: o elevă a luat bacalaureatul la vârsta de 9 ani
profimedia-1034170120
Sistemul „Nostradamus”, readus la viață. Franța investește masiv în singurul radar din Europa care poate „vedea” până la Moscova
Partenerii noștri
Pe Roz
Abby și Brittany, gemenele siameze care au uimit lumea, reacție după ce au fost pozate cu un nou-născut...
Cancan
Unde a fost găsită Edith, adolescenta din București dată dispărută, după 7 zile. Mama ei vrea să ia legătura...
Fanatik.ro
Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: ”Să nu ne jucăm...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Povestea lui Ilie Balaci, legenda Universității Craiova. De ce a fost declarat cu cinci zile mai târziu decât...
Adevărul
„România nu e unde arată INS”. Andrei Caramitru acuză că statul amână intenționat trecerea la noile cărți...
Playtech
'Dacă părinţii îmi trec casa pe numele meu şi sunt căsătorit, soţia are drept la ea în caz de divorţ?'...
Digi FM
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Femeia de afaceri, răvășitoare alături de noul...
Digi Sport
Lovitura neînțeleasă de nimeni! Putea juca în Champions League, dar a semnat în România
Pro FM
Mama Loredanei Groza, sărbătorită la 80 de ani: tort, surprize și iubirea familiei. Cum arată cea mai dragă...
Film Now
Aventura care le-a distrus mariajele. John Malkovich rupe tăcerea despre legătura amoroasă cu Michelle...
Adevarul
Tancuri gonflabile și manechinele care „transpiră” ca soldații. Tactici de diversiune pe frontul ucrainean
Newsweek
PSD a depus proiecte de eliminare a CASS la unele pensii și la indemnizația de creștere a copiilor
Digi FM
Daciana Sârbu, imagini inedite de la un eveniment. Cât de frumoasă este Irina, fiica ei și a lui Victor Ponta
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Mila Kunis: "Nu știam la ce să mă aștept de la Daniel Craig". Cu ce impresie a lăsat-o după ce au jucat...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea