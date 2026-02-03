În cele aproximativ cinci ore de discuții care au avut loc luni seară, liderii PNL și-au pus toate nemulțumirile pe masă, de la măsurile luate la vârful Guvernului, la decizii precum înlăturarea unor șefi de filiale. Au fost și voturi interne, în urma cărora Ilie Bolojan și-a dat seama cine îl susține și cine nu.

Adrian Veștea: „Nu sunt de acord cu demiterea președinților de sectoare (n.red propunerea lui Ilie Bolojan). Nu putem pune pe seama lor negocierile și alianțele din ultimii ani (n.red cu PSD și cu USR.”

Replica lui Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL și actual președinte al CJ Brașov, ar fi venit în contextul în care Ilie Bolojan a propus în cadrul ședinței schimbarea președinților mai multor filiale PNL din țară, printre care și cele de la Sectoarele 2, 3, 4 și 5 ale Capitalei, în urma rezultatelor slabe de la alegeri. Propunerea premierului nu a întrunit, însă, numărul necesar de voturi în interiorul partidului.

Un alt atac ar fi avut loc, potrivit informațiilor Digi24, la adresa lui Dan Motreanu, care este în prezent secretarul general al Partidului Național Liberal.

„În PNL nu există secretariatul general. Secretarul general nu își face treaba”, i-ar di transmis George Tuță, actual primar al Sectorului 1. În replică, Dan Motreanu i-a transmis:

„Eu fac toate eforturile. Sunt filiale care nici până acum nu și-au îndeplinit sarcinile. Eu nu țin de funcție dacă sunt doritori.”

„Ruptura în partid a început de la Congres”

Alina Gorghiu, președinta PNL Argeș, le-a transmis colegilor că „ruptura” în partid a început încă de la Congres.

„Ruptura a început de la Congres când Bolojan a susținut altă listă (n. red adică nu pe Nicoleta Pauliuc). Oricum, suntem un partid de misogini”, a spus Gorghiu.

Replica a venit din partea lui Dan Motreanu:

„Alina, tu astăzi, la grup, pe cine ai susținut?”, făcând referire la votul pentru secretariatul general al Camerei Deputaților, context în care Alina Gorghiu l-ar fi susținut pe Alexandru Popa, propus de tabăra formată în jurul lui Hurbert Thuma (președintele CJ Ilfov), în locul Arianei Moș, susținută de Ilie Bolojan.

Tot în ședința de luni seară, Ilie Bolojan a cerut și un vot de încredere din partea conducerii, pentru a vedea dacă se bucură în continuare de sprijinul partidului. Deși propunerile sale privind înlăturarea unor șefii de filiale nu au trecut, Bolojan a primit totuși votul de încredere din partea liderilor din partid.

