Live TV

Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis Curtea de Apel Bucureşti

Data publicării:
horatiu potra
Horațiu Potra. Inquam Photos / Alexandru Nechez

Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, a decis, marţi, Curtea de Apel Bucureşti.

Fiul său, Dorian Potra, precum şi nepotul, Alexandru Potra, vor sta în continuare în arest la domiciliu, iar primul nu are voie să ia legătura cu tatăl său.

„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpatul Potra Horaţiu. Menţine măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul Potra Horaţiu până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu dispuse faţă de inculpaţii Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin.

Menţine măsura arestului la domiciliu luată faţă de inculpaţii Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. Respinge cererea formulată de inculpatul Potra Dorian având ca obiect încetarea obligaţiei de a nu comunica cu inculpatul Potra Horaţiu. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare”, a decis instanţa.

Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept şi instigare publică - alături de alţi 20 de mercenari din gruparea sa, în acelaşi dosar în care este judecat şi fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.

Procesul se află în faza de cameră preliminară, următorul termen fiind stabilit pentru 11 februarie.

Procurorii susţin că Horaţiu Potra şi grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul unei întâlniri care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
1
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Aleksandar Vucic
2
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Digi Sport
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Curtea de Apel Bucureşti amână pentru a treia oară decizia în cazul cererii de suspendare a doi judecători CCR
potra georgescu
Călin Georgescu și Horațiu Potra, față în față la Curtea de Apel București. Decizie privind termenul în dosar
horatiu potra flancat de doi politisti
Horațiu Potra rămâne în arest. Fiul și nepotul mercenarului, plasați în arest la domiciliu
comitet reviziure legile justitiei
Curtea de Apel București respinge contestațiile pentru desființarea Comitetului de revizuire a legilor justiției
curtea de apel bucuresti-1
Curtea de Apel București a amânat decizia privind cererile de suspendare a doi judecători CCR. Când se va pronunța
Recomandările redacţiei
concediu medical-gettyimages
Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța care elimină plata...
Ilie Bolojan
Stenograme. Tensiuni în ședința PNL. Gorghiu: „Suntem un partid de...
petre florin manole
Pachet de sprijin pentru mame, copii și pensionari. Ministrul Muncii...
captura SRI
SRI publică, în premieră, documente istorice despre spionajul din cel...
Ultimele știri
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
Digi FM lansează propria aplicație mobilă – o experiență completă de „Newsic Radio”, acum la un click distanță
Mircea Lucescu, internat în continuare la Cardiologie: „Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Cine este soția medicului Alin Neacșu, găsit mort în spitalul privat din Pitești. Cei doi aveau împreună un...
Fanatik.ro
Un scenariu „bolnav”: fără Mircea Lucescu la barajul decisiv România-Turcia! Ce le-a transmis selecționerul...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Fiul Anamariei Prodan, sub presiunea numelui său. Laurențiu Reghecampf jr a dezvăluit care este idolul său
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Kremlinul reacționează, după marele anunț făcut în privința Rusiei. Ucrainenii, revoltați: "Iresponsabil!"
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de...
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Familia fostei concurente de la "Chefi la cuțite", lovită de o nouă tragedie. La doar câteva ore de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Lătratul câinilor, tradus de un expert. 4 mesaje pe care animalul tău încearcă să ți le transmită
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”