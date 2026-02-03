Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis Curtea de Apel Bucureşti

Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, a decis, marţi, Curtea de Apel Bucureşti.

Fiul său, Dorian Potra, precum şi nepotul, Alexandru Potra, vor sta în continuare în arest la domiciliu, iar primul nu are voie să ia legătura cu tatăl său.

„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpatul Potra Horaţiu. Menţine măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul Potra Horaţiu până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu dispuse faţă de inculpaţii Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin.

Menţine măsura arestului la domiciliu luată faţă de inculpaţii Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. Respinge cererea formulată de inculpatul Potra Dorian având ca obiect încetarea obligaţiei de a nu comunica cu inculpatul Potra Horaţiu. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare”, a decis instanţa.

Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept şi instigare publică - alături de alţi 20 de mercenari din gruparea sa, în acelaşi dosar în care este judecat şi fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.

Procesul se află în faza de cameră preliminară, următorul termen fiind stabilit pentru 11 februarie.

Procurorii susţin că Horaţiu Potra şi grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul unei întâlniri care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale.

