Musk a anunțat fuziunea companiilor SpaceX, din domeniul spațial, și xAI, de inteligență artificială. Valoarea: 1000 de miliarde USD

elon musk
Elon Musk.

Compania aerospațială SpaceX a lui Elon Musk a achiziționat afacerea sa de inteligență artificială xAI, într-o fuziune în valoare de 1,25 mii de miliarde de dolari, care consolidează o parte din imperiul lui Musk, în timp ce SpaceX se pregătește să devină publică în cursul acestui an, scrie The Guardian.

Cele două companii au anunțat acordul luni într-o declarație publicată pe site-ul SpaceX, afirmând că fuziunea va forma „cel mai ambițios motor de inovare integrat vertical de pe (și în afara) Pământului, cu AI, rachete, internet spațial, comunicații directe cu dispozitive mobile și cea mai importantă platformă de informații în timp real și de liberă exprimare din lume”.

Acordul combină compania cu contracte importante în domeniul apărării și al misiunilor în spațiu cu dezvoltatorul de inteligență artificială, un sector în plină expansiune. O persoană familiarizată cu afacerea a declarat pentru Reuters că, în cadrul tranzacției, SpaceX este evaluată la o mie de miliarde de dolari, iar xAI la un sfert din această sumă. Pentru fiecare acțiune la xAI, investitorii vor primi 0,1433 acțiuni la SpaceX. Unii directori ar putea opta pentru pentru numerar în loc de acțiuni.

O altă persoană a afirmat că este de așteptat ca prețul acțiunilor să fie stabilit la 527 de dolari. Mutarea are loc în contextul în care SpaceX se pregătește să se listeze la bursă, în acest an, și ar putea fi evaluată la 1.500 de miliarde de dolari, conform surselor agenției de presă.

The Guardian remarcă faptul că anunțul oficial invocă în mod specific planurile lui Musk pentru centre de date în spațiu, ca justificare: “Progresele actuale în domeniul IA depind de centre terestre de date mari, care necesită cantități imense de energie și răcire. Cererea globală de energie electrică pentru AI pur și simplu nu poate fi satisfăcută cu soluții terestre, nici măcar pe termen scurt, fără a impune dificultăți comunităților și mediului”.

Nu este exclus ca fuziunea să intre în vizorul autorităților de reglementare și chiar al investitorilor. 

Reuters a relatat, încă de săptămâna trecută, că prin acord, SpaceX urmărește să câștige un avantaj în cursa pentru dezvoltarea centrelor de date, unde concurează alte mari companii precum Google, Meta, Amazon și OpenAI.

Fuziunea a doborât recordul deținut până acum de Vodafone, care în anul 2000 a cumpărat compania germană Mannesmann, printr-o ofertă de preluare ostilă, în schimbul a 203 miliarde de dolari.

