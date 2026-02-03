Mircea Lucescu, internat în continuare la Cardiologie: „Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare”

Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale de fotbal a României, se află internat la secția de cardiologie a Spitalului Universitar. În condițiile în care se apropie un meci decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, oficialii Federației Române de Fotbal ar lua în calcul un „plan B”, dacă starea de sănătate a selecționerului nu se îmbunătățește, potrivit digisport.ro. Lucescu a transmis, printr-un comunicat de presă semnat de Federația Română de Fotbal, că „nu sunt motive de îngrijorare”.

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a ajuns pentru a treia oară la spital în decurs de o lună, potrivit digisport.ro.

Selecționerul echipei naționale de fotbal ar fi internat în acest moment la Spitalul Universitar, secția cardiologie.

„Selecționerul echipei naționale a României, domnul Mircea Lucescu, se află internat în spital pentru supraveghere medicală, unde urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate, iar evoluția este favorabilă”, potrivit comunicatului transmis de FRF pe 3 februarie.

FRF ar căuta un Plan B. Lucescu: „Nu sunt motive de îngrijorare”

În acest context, și cu un meci decisiv care se apropie, oficialii Federației Române de Fotbal (FRF) așteaptă noi semnale despre starea de sănătate a selecționerului.

Astfel, șefii FRF ar lua în calcul un „plan B” pentru banca României, în cazul în care Mircea Lucescu nu va fi apt pentru barajul cu Turcia.

Cel care l-ar putea să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu este Gheorghe Hagi, conform jurnalistului Decebal Rădulescu.

Însă tot FRF a inclus un mesaj al selecționerului în comunicatul transmis pe 3 februarie.

„Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”, a punctat selecționerul.

Echipa națională a României urmează să întâlnească Turcia în semifinalele barajului de calificare la Cupa Mondială 2026.

Meciul va avea loc pe 26 martie, la Istanbul.

Dacă România trece de Turcia, în finala barajului de calificare la Cupa Mondială ar urma să întâlnească învingătoarea dintre Slovacia sau Kosovo, pe 31 martie.

