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Foto Banca Naţională a României lansează o bancnotă aniversară pentru colecţionare, dedicată lui Eugeniu Carada, întemeietorul BNR

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bnr inquam octav ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Tirajul aprobat pentru această emisiune numismatică este de 16.000 de bancnote aniversare pentru colecţionare

Banca Naţională a României anunţă că lansează, începând cu data de 14 septembrie 2026, în circuitul numismatic o bancnotă aniversară pentru colecţionare, dedicată lui Eugeniu Carada, întemeietorul BNR, de la naşterea căruia se împlinesc 190 de ani, relatează News.ro.

Bancnota are o valoare nominală de 100 lei, iar preţul de vânzare este de 240 lei, inclusiv TVA şi pliantul de prezentare.

"Începând cu data de 14 septembrie 2026, Banca Naţională a României lansează în circuitul numismatic o bancnotă aniversară pentru colecţionare, cu valoare nominală de 100 lei, imprimată pe suport de polimer, cu tema Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naţionale a României - 190 de ani de la naştere şi o coală specială formată din 4 bancnote aniversare pentru colecţionare cu valoare nominală de 100 lei, cu tema Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naţionale a României - 190 de ani de la naştere", arată BNR într-un comunicat de presă.

Bancnota are următoarele caracteristici: dimensiuni 147 x 82 mm, cu o toleranţă de ± 1 mm (identice cu cele ale bancnotei de circulaţie cu valoarea nominală de 100 lei), culoare predominantă albastru, ea fiind imprimată în tehnică mixtă: ofset şi în relief, pe suport de polimer, având fereastră transparentă complexă, pe verticală, cu portret multiton şi OVMI (SPARK®).

Pe aversul bancnotei se regăsesc elemente grafice precum, în partea dreaptă, în prim-plan, portretul şi semnătura lui Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naţionale a României, dedesubt, numele acestuia şi anii de viaţă, respectiv "EUGENIU CARADA 1836-1910". În zona centrală, se află o imagine a Sălii Ghişeelor din Palatul Vechi al Băncii Naţionale a României peste care este suprapus un detaliu al sălii reprezentând o acvilă, iar în spatele acesteia un scut ornamentat cu sigla BNR, precizează oficialii instituţiei.

Pe reversul bancnotei, compoziţia grafică include o imagine a Palatului Vechi al Băncii Naţionale a României.

Tirajul aprobat pentru această emisiune numismatică este de 16.000 de bancnote aniversare pentru colecţionare

Bancnotele aniversare pentru colecţionare, cu valoare nominală de 100 lei, imprimate pe suport de polimer, cu tema Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naţionale a României - 190 de ani de la naştere sunt introduse în pliante de prezentare a emisiunii, al căror text este redactat în limbile română, engleză şi franceză. Fiecare coală specială formată din 4 bancnote aniversare pentru colecţionare cu valoare nominală de 100 lei este însoţită de un certificat de autenticitate. Ambele sunt introduse într-un plic personalizat.

Tirajul aprobat pentru această emisiune numismatică este de 16.000 de bancnote aniversare pentru colecţionare, cu valoare nominală de 100 lei şi 1.000 de coli speciale formate fiecare din 4 bancnote aniversare pentru colecţionare cu valoare nominală de 100 lei.

Preţul de vânzare al bancnotei aniversare pentru colecţionare cu valoare nominală de 100 lei, cu tema Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naţionale a României - 190 de ani de la naştere este de 240,00 lei, inclusiv TVA şi pliantul de prezentare, iar pentru coala specială formată din 4 bancnote aniversare pentru colecţionare cu valoare nominală de 100 lei, cu tema Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naţionale a României - 190 de ani de la naştere este de 840 de lei, inclusiv TVA şi certificatul de autenticitate.

Lansarea în circuitul numismatic a bancnotelor aniversare pentru colecţionare se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României, iar vânzarea acestora va începe cu data de 15 septembrie 2026.

Editor : Liviu Cojan

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