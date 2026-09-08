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Kelemen Hunor: Senatorul Lorant Antal nu a avut mandat de la UDMR să fie în avionul Bucureşti-Mykonos

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Kelemen Hunor. Foto:Inquam Photos / Sebastian Tătaru
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Senatorul UDMR István-Loránt Antal nu a avut mandat de la partid să se afle în avionul pe ruta Bucureşti - Mykonos şi nu trebuia să se afle în acel avion, a declarat, marţi, preşedintele Uniunii, Kelemen Hunor, potrivit Agerpres.

Potrivit presei centrale, un zbor cu un avion privat pe ruta Bucureşti - Mykonos a stârnit controverse în mediul politic, după ce pe lista pasagerilor au apărut un judecător al Curţii Constituţionale, foşti miniştri, parlamentari şi oameni de afaceri, între aceştia fiind senatorul UDMR István-Loránt Antal.

„Mi-a trimis ieri un mesaj să-mi spună: "Uite ce s-a întâmplat", dar mai mult nu am discutat. El n-avea ce căuta în acel avion. Nu avea ce căuta în calitate de senator şi preşedinte de comisie. Nu a avut niciun mandat de la UDMR şi sunt convins că oamenii de afaceri şi fără el ar fi făcut ceea ce doreau să facă. Deci, din punctul meu de vedere, a fost o greşeală să meargă în acel avion, în acel loc şi cu acele persoane. Acum, sigur, nu vreau să comentez calitatea niciunuia, dar el n-avea ce căuta în acel avion”, a afirmat Kelemen Hunor la Parlament.

El a subliniat că nu doreşte să comenteze calitatea şi prezenţa altor persoane, adăugând că „în acea componenţă, acea delegaţie, n-aveau niciun sens politic şi în niciun fel”.

„Electoratul va sancţiona pe noi, pe fiecare, pentru ceea ce face”, a completat Kelemen Hunor.

În context, el consideră că ar trebui să se reglementeze activitatea de lobby.

„Da, eu susţin de ani de zile, încă din perioada lui Băsescu, după aceea în perioada lui Iohannis, noi am spus de foarte multe ori că da, România ar trebui să aibă o lege a lobby-ului. (...) Nu am avut majoritatea. (...) Dacă ceva nu este reglementat, sigur, din punct de vedere legal, poţi să spui că „legal n-am făcut nimic rău”, dar există şi moralitate, există şi incompatibilităţi nescrise. Şi de aceea eu cred că e bine să fie reglementată activitatea de lobby. Deci trebuie să aibă România o astfel de lege”, a transmis preşedintele UDMR.

Editor : Liviu Cojan

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