Bărbat audiat pentru că ar fi ameninţat cu moartea un medic de la „Marius Nasta”, după ce sora sa a murit la unitatea medicală

Un bărbat este audiat, vineri seară, de poliţiştii de la Secţia 18 din Bucureşti, fiind suspectat că a ameninţat-o cu moartea pe o femeie, medic la Institutul ”Marius Nasta”, după ce sora lui a murit în unitatea medicală. Poliţiştii au stabilit că bărbatul plănuia să meargă la spital, astfel că l-au dus la secţie.

Potrivit unor surse judiciare, o femeie, medic la Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”, a sesizat Poliţia despre faptul că a fost ameninţată cu moartea de o rudă a unei paciente care a murit în Secţia de pneumologie, relatează News.ro.

Ea a reclamat că a fost sunată, pe telefonul spitalului, de un bărbat care s-a prezentat ca fiind fratele persoanei decedate şi care a afirmat ca va merge la spital să o omoare, întrucât nu mai are nimic de pierdut şi poate să meargă la închisoare.

Poliţiştii au început cercetări, în urma cărora au stabilit că bărbatul plănuia să meargă la spital. Astfel, pentru a preveni orice incident, poliţiştii l-au ridicat şi l-au dus la Secţia 18, pentru audieri.

