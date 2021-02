Baroul București cere ca sentințele să fie pronunțate doar atunci când sunt redactate și motivările

Senatorul PNL Daniel Fenechiu a anunțat, miercuri, că Baroul București le-a cerut parlamentarilor care sunt avocați să susțină modificarea codurilor penale astfel încât o sentință să fie pronunțată doar dacă este redactată și motivarea acesteia. Practica uzuală în instanțe este ca motivările să nu fie publicate nici la un an distanță de la pronunțarea sentințelor.

„Practica redactării hotărârilor la luni sau ani după pronunțare trebuie curmată! Consiliul Baroului București a decis, in ședința de ieri, sa solicite avocaților parlamentari, membri ai Baroului București, sa susțină modificarea codurilor de procedura penală si civilă in sensul pronunțării hotărârilor doar in momentul in care hotărârea este redactata. Modificarea propusă vizează eliminarea practicii de redactare a hotărârilor la luni sau ani de la pronunțare si, evident, a consecințelor ce decurg din aceasta practica- cum ar fi redactarea hotărârilor după executarea pedepsei sau, mai nou, restrângerea perspectivei căilor extraordinare de atac. In cel mai scurt timp posibil, va fi organizată o conferința profesională pe aceasta tema si o întâlnire cu avocații parlamentari, la care va participa si UNBR”, a declarat senatorul PNL Fenechiu, care este și avocat.

