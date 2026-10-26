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Fenechiu: Aşteptăm cu interes să vedem cum le explică Grindeanu primarilor săi că vrea să-i desfiinţeze

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Daniel Fenechiu.
Daniel Fenechiu. Foto: Inquam Photos / George Calin
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Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a spus luni că reforma administrativ-teritorială şi a administraţiei, pentru care PSD cere asumarea răspunderii Guvernului, sunt „lucruri cu care orice om sănătos la cap rezonează pozitiv”, dar ele trebuie discutate cu administraţia şi cu societatea, „altminteri sunt doar cuvinte frumoase”.

Reacţia sa vine după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că va propune Guvernului să-şi asume răspunderea pe reforma administrativ-teritorială şi pe reorganizarea la nivel guvernamental, cu comasări și reduceri de instituţii.

„Poporul ştie că Partidul Naţional Liberal a solicitat Birourilor permanente reunite înfiinţarea unei comisii pentru reforma administraţiei în urmă cu o lună. S-a decis ca fiecare grup parlamentar să desemneze câte un om, să redacteze proiectul de hotărâre şi în proximul Birou permanent al Camerei şi Senatului să desemnăm o comisie formată din 23 sau 27 de parlamentari, care să propună un proiect. E foarte bine că domnul Grindeanu se preocupă de reforma administraţiei. Aşteptăm cu interes, ne dorim să vedem cum le explică domnia sa primarilor domniei sale că vrea să-i desfiinţeze”, a spus Fenechiu la Senat, potrivit Agerpres.

Fenechiu a arătat că liberalii sunt curioşi să vadă dacă Sorin Grindeanu vrea să facă unităţile administrativ-teritoriale cu 5.000 de locuitori, cu 7.000, cu 3.000 sau vrea să meargă pe modelul aplicat în Moldova cu „amalgamarea".

„Vrem să vedem cum vrea să facă reforma administraţiei publice. Adică astea sunt nişte lucruri cu care fără îndoială orice om sănătos la cap rezonează pozitiv, dar o asemenea măsură trebuie discutată, pe de o parte, cu administraţia, pe de altă parte, cu societatea şi trebuie să vii cu o propunere care să treacă, altminteri sunt cuvinte frumoase. Cine nu vrea să fie soare şi să fie frumos şi să crească venitul românilor”, a adăugat liberalul.

Întrebat în legătură cu graba lui Sorin Grindeanu pentru această reformă, Daniel Fenechiu a spus: „Angajarea răspunderii Guvernului de principiu nu este o chestiune care să fie respinsă, pentru că o discuţie foarte lungă în legătură cu reforma administraţiei ar putea să dureze ani de zile, dar ca să poţi să vii cu o propunere, trebuie să ai deja un draft care să fie acceptat politic, să fie acceptat social şi românii să vadă beneficiile acestei măsuri".

„Nu ştiu ce-l motivează pe domnul Grindeanu. Poate vrea să arate Europei că este reformist, chiar nu-mi dau seama sau poate vrea să le arate românilor că el e premierul de fapt al României", a mai spus liderul senatorilor liberali.

Potrivit acestuia, comunele cu număr mic de locuitori nu sunt altceva decât o cheltuială pe care o suportă întotdeauna bugetul central.

„Avem foarte multe comune care, în momentul când îşi fac bugetul, nu pot asigura cheltuielile de funcţionare ale primăriei - nu vorbesc de serviciile publice - şi atunci ideea să faci o comasare în care unităţile administrativ-teritoriale să fie mai mari, să aibă un număr mai mic de funcţionari, dar să aibă câte un punct de colectare în fiecare sat, adică să nu pui cetăţeanul să alerge, să digitalizezi, fără îndoială sunt lucruri bune, care vor conduce la scăderea cheltuielilor publice", a mai spus Fenechiu.

Luni, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că îi va propune premierului ca Guvernul să îşi angajeze răspunderea pe reforma administrativ-teritorială şi pe reorganizarea la nivel guvernamental.

El a precizat că ambele angajări de răspundere trebuie să se întâmple „într-un orizont rezonabil de timp, şi anume în următoarele săptămâni, în următoarele luni, adică până în martie 2027".

În 15 octombrie, liderii grupurilor parlamentare ale USR şi PNL au cerut Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului înfiinţarea unei comisii pentru reforma administrativ-teritorială.

Editor : M.B.

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