O adevărată bombă ecologică amenință sănătatea oamenilor din Târgu Jiu, unde dejecțiile ajung direct în apele râului Jiu. Aerul a devenit și el irespirabil, iar localnicii, ajunși la disperare, cer răspunsuri și acțiuni concrete din partea autorităților responsabile.

Apele uzate de la una dintre stațiile de epurare din municipiul Târgu Jiu se varsă direct în râul Jiu. Reprezentanții Gărzii de Mediu, care au ajuns la fața locului, spun că procesul de epurare nu este unul conform, iar situația este foarte gravă.

Situația a fost sesizată de localnici, iar la fața locului au ajuns echipe ale mai multor instituții, inclusiv reprezentanți ai Inspecției Apelor din Craiova, care fac verificări.

Potrivit reprezentanților Gărzii de Mediu, sunt întrunite, în acest moment, condițiile unei infracțiuni de mediu, iar instituția urmează să formuleze o plângere penală.

Operatorul economic responsabil pentru această situație riscă sancțiuni care pot depăși 100.000 de lei, dar și măsuri mult mai severe, inclusiv suspendarea autorizației de gospodărire a apelor.

Este vorba despre poluarea unuia dintre cele mai importante cursuri de apă din județul Gorj. Oamenii care locuiesc în această zonă spun că situația nu este una recentă, ci persistă de ceva vreme.

Așa cum se poate observa și în imagini, canalul care colectează apa de la stația de epurare este blocat. Apa trebuia să fie preluată de două conducte care să o ducă în râul Jiu, însă drumul s-a rupt, iar în acest moment apa trece pe lângă conducte și ajunge în Jiu.

De asemenea, în imaginile surprinse se vede că apa din canal este foarte murdară. Mai mult decât atât, pentru că este foarte cald în această perioadă, mirosul a devenit foarte greu de suportat.

Editor : C.S.