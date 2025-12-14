Un bărbat accidentat în zona Văii Viştişoara, pe Muchia Zănoaga, în Munţii Făgăraş, a fost predat în siguranţă echipajului SMURD sosit la baza muntelui, după o intervenţie a salvamontiştilor de aproape 16 ore.

„După aproximativ 16 ore de la primirea apelului, victima a fost predată în siguranţă echipajului SMURD sosit la baza muntelui. Celelalte persoane care făceau parte din grup au fost coborâte, de asemenea, în condiţii de siguranţă, fără a necesita îngrijiri medicale”, a anunţat Salvamont Braşov pe facebook.

Potrivit salvatorilor, intervenţia a fost una deosebit de complexă şi de lungă durată, desfăşurată în condiţii dificile, cu temperaturi negative şi într-o zonă foarte greu accesibilă, caracterizată de teren accidentat, care a îngreunat semnificativ deplasarea şi manevrele de salvare.

„Finalizarea cu succes a acţiunii a fost posibilă datorită unei colaborări exemplare între cei 18 salvatori montani implicaţi, care au acţionat coordonat şi susţinut pe întreaga durată a intervenţiei” se menţionează în postare.

Salvamontiştii care i-au acordat victimei primul ajutor la faţa locului au constatat multiple traumatisme la picioare, spate şi coaste.

Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, preluarea victimei cu elicopterul nu a fost posibilă. Echipa Serviciului Judeţean Salvamont Braşov a transportat terestru victima către baza muntelui, bărbatul, conştient şi cooperant, fiind predat unui echipaj medical specializat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard