CAB a aprobat extrădarea fostului director al Serviciului de Informaţii din R. Moldova Alexandru Bălan. Un dosar care duce către KGB

Curtea de Apel Bucureşti a aprobat extrădarea fostului director al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) din R. Moldova Alexandru Bălan, condamnat de Judecătoria Chişinău la un an şi şase luni de închisoare, pentru tentativă la infracţiunea de divulgare a secretului de stat. Instanţa a dispus arestarea lui Bălan pentru 30 de zile, în vederea predării.

„În baza art. 47 raportat la art. 48 din Legea nr. 302/2004 şi art. 1 din Convenţia europeană de extrădare, semnată la Paris la 13.12.1957, admite propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti privind cererea de extrădare formulată de autorităţile judiciare din Republica Moldova referitoare la numitul BALAN ALEXANDRU”, se arată în decizia Curţii de Apel Bucureşti.

Instanţa dispune extrădarea şi predarea către autorităţile judiciare din Republica Moldova, a lui Alexandru Bălan, cetăţean român şi moldovean, în vederea executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani), din data de 15 aprilie, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la infracţiunea de divulgare a secretului de stat.

Bălan a consimţit la extrădare.

„În baza art. 43 alin. 6 din Legea nr. 302/2004 dispune arestarea persoanei extrădate BALAN ALEXANDRU în vederea predării pentru o durată de 30 zile, începând cu data de 18.04.2026 până la data de 17.05.2026, inclusiv. În baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 constată că persoana extrădabilă BALAN ALEXANDRU a fost reţinută de la data de 18.04.2026, ora 16:35 până la data de 19.04.2026, ora 16:35”, a precizat instanţa.

În 15 aprilie, Alexandru Bălan a fost condamnat, în lipsă, la 1 an şi jumătate de închisoare pentru divulgarea secretului de stat, în dosarul pe care îl avea eschis în Republica Moldova.

Conform presei de la Chişinău, sentinţa a fost pronunţată după prima şedinţă în dosar, la care Bălan a participat online, fiind în arest la domiciliu în România. Inculpatul şi-a recunoscut vina, solicitând examinarea cauzei în procedură simplificată.

La acel moment, NewsMaker.md relata că fostul şef adjunct al SIS se află în arest la domiciliu în România, unde este judecat într-un dosar pentru trădare de patrie, fiind acuzat că a transmis informaţii cu caracter de secret de stat unor ofiţeri KGB din Belarus.

