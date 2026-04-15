Alexandru Bălan, fost director adjunct al SIS, a fost condamnat la închisoare în R. Moldova. El este judecat şi în România

Alexandru Bălan. Foto: Facebook/ Alexandru Balan

Alexandru Bălan, fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) din Republica Moldova, a fost condamnat, miercuri, în lipsă, la 1 an şi jumătate de închisoare pentru divulgarea secretului de stat, în dosarul pe care îl are deschis în Republica Moldova.

Informaţia a fost confirmată pentru agenţia IPN de către procurorul de caz, Dumitru Ştefîrţă, scrie NewsMaker, citat de News.ro.

Sentinţa a fost pronunţată după prima şedinţă în dosar, la care Bălan a participat online, fiind în arest la domiciliu în România. Inculpatul şi-a recunoscut vina, solicitând examinarea cauzei în procedură simplificată.

Procurorul Ştefîrţă a precizat că punerea în executare a pedepsei este de competenţa Ministerului Justiţiei.

În prezent, fostul adjunct al şefului SIS se află în arest la domiciliu în România, unde este judecat într-un dosar pentru trădare de patrie. Alexandru Bălan, care deţine cetăţenie moldovenească şi română, este acuzat că a transmis informaţii cu caracter de secret de stat unor ofiţeri KGB din Belarus.

EXCLUSIV Filmul întâlnirilor dintre Bălan și agenți KGB din Belarus. Fostul ofițer din Moldova, acuzat de spionaj, a încercat să scape de arest

