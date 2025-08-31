Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat duminică, într-o conferință de presă, că programul Rabla pentru persoane fizice va începe cel târziu la finalul lunii septembrie. Ministrul Mediului a mai anunțat că bugetul total este de 200 de milioane de lei.

„Programul Rabla pentru persoane fizice - avem până vineri în transparenţă ordinul, apoi el va fi lansat, apoi e perioada de înscriere pentru dealeri, pentru că vor mai fi încă dealeri noi care se vor putea înscrie pe noul program, asta înseamnă vreo 10 zile lucrătoare şi apoi lansăm pentru persoane fizice. Deci cel târziu la finalul lunii septembrie, pe calendarul pe care l-am agreat cu AFM-ul, nu ar trebui să se ducă mai târziu de septembrie”, a declarat Diana Buzoianu, duminică, la Dumbrăviţa, judeţul Timiş.

1 milion de mașini vechi, casate prin Rabla din 2005

Din 2005 până în prezent, peste 1 milion de mașini vechi au fost casate prin programele Rabla, iar peste 700 000 de mașini noi au fost cumpărate cu sprijinul acestuia, arată datele de la Administrația Fondului pentru Mediu.

Ce valoare a ecotichetului pentru achiziția unei mașini electrice propune Ministerul Mediului

Valoarea ecotichetului pentru autovehiculele electrice sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen, acordat în Programul „Rabla 2025", va fi de 18.500 de lei, conform modificărilor prevăzute în Ghidul de finanţare, supus consultării publice de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP).

