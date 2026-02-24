Live TV

Când va fi promulgată legea pentru pensiile magistraților. Anunț de la Cotroceni

Administrația Prezidențială a transmis marți o clarificare în legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind posibile întârzieri în promulgarea legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Reacția vine după ce actul normativ a fost declarat constituțional de către Curtea Constituțională a României (CCR) în data de 18 februarie 2026.

Potrivit comunicatului, în conformitate cu articolul 77 alineatul (3) din Constituția României, o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate poate fi promulgată de Președintele României doar după primirea deciziei Curții Constituționale prin care i se confirmă constituționalitatea.

„După primirea comunicării din partea CCR, legea va ajunge la Președintele României pentru promulgare”, se arată în precizarea transmisă.

Administrația Prezidențială subliniază astfel că procedura urmează pașii constituționali obligatorii, iar promulgarea poate avea loc numai după comunicarea oficială a deciziei Curții Constituționale.

Citește și Magistrații îi cer președintelui să retrimită în Parlament legea care vizează pensiile speciale. Memoriul transmis de Curțile de Apel

