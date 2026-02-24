Când va fi promulgată legea pentru pensiile magistraților. Anunț de la Cotroceni
Administrația Prezidențială a transmis marți o clarificare în legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind posibile întârzieri în promulgarea legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.
Potrivit comunicatului, în conformitate cu articolul 77 alineatul (3) din Constituția României, o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate poate fi promulgată de Președintele României doar după primirea deciziei Curții Constituționale prin care i se confirmă constituționalitatea.
„După primirea comunicării din partea CCR, legea va ajunge la Președintele României pentru promulgare”, se arată în precizarea transmisă.
Administrația Prezidențială subliniază astfel că procedura urmează pașii constituționali obligatorii, iar promulgarea poate avea loc numai după comunicarea oficială a deciziei Curții Constituționale.