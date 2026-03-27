Chisăliţă: Pâinea s-ar putea scumpi cu până la 38,6% în acest an. „Măsurile autorităţilor nu vor avea efect”

Preţul pâinii ar putea creşte în acest an între 15,8% şi 38,6%, pe fondul majorării preţului motorinei cu 30% şi al gazelor naturale cu 60%, iar măsurile luate de autorităţi nu vor determina scăderea preţului, arată estimările prezentate vineri de preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă.

Potrivit acestuia, în condiţiile unei creşteri a preţului gazelor cu 60%, estimările indică o creştere a preţului pâinii de 15,8% în scenariul realist şi de 26,7% în cel oportunist, dacă preţul motorinei creşte cu 30%, scrie News.ro.

În situaţia în care motorina se scumpeşte cu 50%, estimarea indică o creştere a preţului pâinii cu 19,4% (scenariu realist), respectiv 32,67% (scenariu oportunist), iar în cazul unei majorări de 70% a preţului motorinei, pâinea s-ar putea scumpi cu 22,8%, respectiv 38,6%, a explicat Chisăliţă.

El susţine că, în cazul unor creşteri mai mari, de 50% sau 70% la motorină, piaţa nu mai reacţionează liniar, întrucât unii producători absorb o parte din şoc, alţii majorează preţurile peste costuri, retailerii operează ajustări în trepte, iar cererea mai slabă limitează capacitatea de transfer integral al scumpirilor.

BNR arată că preţurile de consum sunt împinse de costuri şi aşteptări, dar frânate de cererea mai slabă, a adăugat el.

În acest context, măsurile luate de autorităţi nu vor influenţa scăderea preţului pâinii în anul 2026, consideră preşedintele AEI.

