Mai mulți medici din spitale publice și clinici private din România participă sâmbătă, la Brașov, la o conferință intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală”. În loc de știință, pe scenă sunt promovate teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID, morți subite și controlul maselor. Evenimentul nu este acreditat de Colegiul Medicilor, potrivit verificărilor Digi24.

La conferința desfășurată la Brașov, prezentată drept o dezbatere medicală, vorbitorii au abordat subiecte precum „explozia de cancere post-vaccinare”, „copii care mor din cauza vaccinului COVID” și ideea unei „conspirații globale prin vaccinare”.

Printre cei care susțin astfel de teorii se numără medici cu funcții în spitale publice. Este cazul unui medic primar de radiologie-imagistică, coordonator al laboratorului de radiologie de la Spitalul Clinic din Brașov. La eveniment participă și Răzvan Constantinescu, medic primar gastroenterolog și de medicină internă din Iași, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie.

De asemenea, apar pe listă și Geanina Hagima, medic de obstetrică-ginecologie în București, un medic de dermatovenerologie din Onești, Tatiana Uruioc, medic neurolog și coordonator al compartimentului de neurologie de la spitalul din Buhuși, dar și Argentina Tudor, psiholog din Arad.

Prime reacții

Managerul spitalului din Buhuși a anunțat că a demarat o anchetă internă în cazul doctoriței Tatiana Uruioc și că va sesiza Colegiul Medicilor. În funcție de concluziile anchetei, aceasta ar putea fi demisă din funcția de coordonator al compartimentului de neurologie.

La conferință figurează și Damian Baciu, prezentat ca medic pediatru, însă, potrivit informațiilor obținute de Digi24, acesta nu ar avea aviz de liberă practică.

Colegiul Medicilor din România și societățile profesionale urmează să transmită poziții oficiale în legătură cu participarea unor cadre medicale la astfel de evenimente.

Nu este pentru prima dată când medici din România apar în spațiul public cu opinii care contrazic dovezile științifice și campaniile oficiale de sănătate. Specialiștii avertizează că astfel de mesaje pot alimenta reticența față de vaccinuri, într-o perioadă în care rata de imunizare a scăzut semnificativ și pune în pericol sănătatea copiilor nevaccinați.

Editor : Ștefania Apostol