Live TV

PSD a sesizat Parchetul în „cazul Micula”: acuzații privind „decizii abuzive” luate de fostul premier Ludovic Orban

Data actualizării: Data publicării:
pupitru psd
PSD. Foto: Shutterstock
Din articol
PSD: „Prejudiciu uriaș” și acuzații la adresa Guvernului Referire la deciziile Tribunalului UE

PSD a anunțat că a sesizat Parchetul General în legătură cu o serie de decizii pe care le consideră „abuzive” și care ar fi fost luate în timpul mandatului fostului premier Ludovic Orban. Social-democrații susțin că, în decembrie 2019, au fost exercitate „presiuni ilegale” asupra unor funcționari guvernamentali pentru efectuarea unei plăți de 912.500.000 lei în favoarea fraților Ioan și Viorel Micula.

„PSD a sesizat Parchetul General cu privire la unul dintre cele mai mari tunuri financiare din istoria României, produs și perpetuat de cei mai înalți reprezentanți liberali din Guvernul României, în favoarea fraților Ioan și Viorel Micula, recunoscuți în spațiul public drept «sponsori tradiționali» ai PNL. Sesizarea PSD are la bază deciziile abuzive ale fostului premier Ludovic Orban și presiunile ilegale exercitate de acesta în decembrie 2019, asupra unor funcționari guvernamentali, pentru executarea unei plăți ilegale de 912.500.000 lei, în favoarea fraților Micula. Trebuie subliniat că respectiva plată a fost dispusă de fostul premier «în deplină cunoștință a riscurilor de incompatibilitate cu dreptul Uniunii Europene»”, spune comunicatul de presă al partidului

PSD: „Prejudiciu uriaș” și acuzații la adresa Guvernului

Social-democrații susțin că suma ar reprezenta un prejudiciu major adus bugetului de stat și critică inclusiv actuala guvernare pentru modul în care gestionează situația.

„Valoarea «uriașă a prejudiciului produs de Ludovic Orban» și «pasivitatea» actualului premier demis Ilie Bolojan în apărarea intereselor statului român în acest litigiu constituie «un atentat fără precedent la banii publici, cu scopul favorizării unor prieteni de partid»”, mai afirmă PSD.

În comunicat, PSD acuză adversarii politici că au folosit discursuri de reformă pentru a justifica măsuri fiscale, în timp ce ar fi fost implicate în decizii păgubitoare pentru bugetul public.

„Cei care clamau reformarea țării pentru justificarea creșterii de taxe și impozite se dovedesc a fi autorii sau complicii celui mai mare jaf din banii contribuabililor, realizat prin decizii și presiuni guvernamentale. Acest «prejudiciu cert, direct și deosebit de grav asupra bugetului» nu poate rămâne nesancționat într-un stat de drept!”, susține PSD.

Referire la deciziile Tribunalului UE

Formațiunea mai afirmă că Tribunalul Uniunii Europene a stabilit caracterul nelegal al plăților.

Potrivit comunicatului, PSD subliniază că Tribunalul Uniunii Europene a stabilit, prin decizie definitivă, că sumele plătite de Guvern fraților Micula, contrar obiecțiilor funcționarilor Ministerului Finanțelor Publice, reprezintă un ajutor de stat incompatibil cu dreptul Uniunii Europene”.

PSD face și o paralelă cu alte dosare aflate în anchetă.

„PSD precizează că prejudiciul produs în «Cazul Micula» este comparabil cu marele tun dat de foștii miniștri USR prin achiziția supradimensionată a vaccinurilor anti-COVID, care este anchetată în prezent de procurori”, mai transmite partidul.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
2
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
ilustrație drone război
3
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline...
Kelemen Hunor.
4
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
511089647_3557002091099767_804332191857244105_n
5
Un deputat a demisionat din grupul PSD pentru a trece la PNL. Inițial, a fost ales pe...
Florin Prunea a condus fără carnet și a făcut accident: ”Nu credeam că trebuie să dai prioritate la bicicliști”
Digi Sport
Florin Prunea a condus fără carnet și a făcut accident: ”Nu credeam că trebuie să dai prioritate la bicicliști”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Senat 1
Controversa finanțării ONG. Cât de necesar este proiectul de lege care obligă publicarea identității donatorilor
gigi becali
Gigi Becali, după discuția cu Nicușor Dan: Grupări din PNL vor guvern minoritar, dar le e frică de Bolojan. Să-l trimită pe Pahonțu
Ilie Bolojan (1)
Bolojan, despre sesizarea la CCR a OUG privind Programul SAFE: „Ca să acopere lipsa de soluţie, PSD face această gălăgie”
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_05_INQUAM_Photos_George_Calin
Ilie Bolojan, despre parlamentarii care se alătură grupurilor PNL: „Eu nu am încurajat traseismul politic”
Traian Băsescu saluta cu mana
Băsescu desființează scenariul unui premier tehnocrat: „Ăla nici nu știe care e adresa partidelor. Vai de mama lui!”
Recomandările redacţiei
energie
Noi reguli împotriva „băieților deștepti” din energie. Șeful ANRE...
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan intervine în controversa finanțării ONG: „O...
Explozia din Goerlitz, Germania.
Ambele românce date dispărute în explozia din Görlitz, găsite moarte...
Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al guvernului.
Guvernul avertizează asupra întârzierilor din PNRR la restructurarea...
Ultimele știri
Mureșan: Comisarul european pentru buget a semnat acordul de finanțare pentru SAFE. România, a doua cea mai mare alocare din UE
Încă un oligarh de-ai lui Putin a murit subit. Avea doar 54 de ani și era inclus în topul miliardarilor
Rezultate LOTO - Joi, 21 mai 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cher a împlinit 80 de ani. Povestea iubirilor ei tumultoase, de la Sonny Bono și Tom Cruise la partenerul cu...
Cancan
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte...
Fanatik.ro
Cum a reacţionat Mirel Rădoi la titlul Universităţii Craiova! Ce le-a scris foştilor colegi pe grupul de...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Cine e noua iubită a lui Lamine Yamal. Cu ce se ocupă, de fapt, Ines Garcia
Adevărul
Futurologul Ciprian Stănescu, despre „sfârșitul muncii”: Polarizarea nu va fi între cei cu job și cei fără...
Playtech
Mulți români pot rămâne fără acces la banii din cont dacă ignoră aceste detalii. Situațiile în care cardul...
Digi FM
Ce s-a schimbat în viața Lilianei Ștefan după despărțirea de Dan Bittman. Cu ce se ocupă în 2026: ”A trebuit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata, nu mai există niciun dubiu! Iranienii, la ambasada SUA
Pro FM
Loredana Groza, antrenament în colanți mulați și top scurt. În câteva săptămâni împlinește 56 de ani, dar e...
Film Now
Geena Davis, mărturisiri despre începuturile carierei sale. Ce greșeli a făcut în filmul ei de debut: „Nu...
Adevarul
Drumurile care au rezistat aproape două milenii. Cum arată șoselele de piatră construite de romani în Dacia
Newsweek
Pensiile scad cu 20%. Vârsta de pensionare crește cu 2 ani. De ce România nu scapă de acest scenariu global?
Digi FM
Are 17 ani și o afacere profitabilă într-un loc care multora le-ar da fiori. Cu ce se ocupă o adolescentă din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
4 lucruri pe care cardiologii spun să le faci după ora 17:00 ca să îți protejezi inima. Rutina de seară...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jon Voight, devastat de planurile fiicei sale Angelina Jolie. Apropiați: „Se teme că nu se vor mai împăca...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...