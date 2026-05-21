PSD a sesizat Parchetul în „cazul Micula”: acuzații privind „decizii abuzive” luate de fostul premier Ludovic Orban

PSD a anunțat că a sesizat Parchetul General în legătură cu o serie de decizii pe care le consideră „abuzive” și care ar fi fost luate în timpul mandatului fostului premier Ludovic Orban. Social-democrații susțin că, în decembrie 2019, au fost exercitate „presiuni ilegale” asupra unor funcționari guvernamentali pentru efectuarea unei plăți de 912.500.000 lei în favoarea fraților Ioan și Viorel Micula.

„PSD a sesizat Parchetul General cu privire la unul dintre cele mai mari tunuri financiare din istoria României, produs și perpetuat de cei mai înalți reprezentanți liberali din Guvernul României, în favoarea fraților Ioan și Viorel Micula, recunoscuți în spațiul public drept «sponsori tradiționali» ai PNL. Sesizarea PSD are la bază deciziile abuzive ale fostului premier Ludovic Orban și presiunile ilegale exercitate de acesta în decembrie 2019, asupra unor funcționari guvernamentali, pentru executarea unei plăți ilegale de 912.500.000 lei, în favoarea fraților Micula. Trebuie subliniat că respectiva plată a fost dispusă de fostul premier «în deplină cunoștință a riscurilor de incompatibilitate cu dreptul Uniunii Europene»”, spune comunicatul de presă al partidului

PSD: „Prejudiciu uriaș” și acuzații la adresa Guvernului

Social-democrații susțin că suma ar reprezenta un prejudiciu major adus bugetului de stat și critică inclusiv actuala guvernare pentru modul în care gestionează situația.

„Valoarea «uriașă a prejudiciului produs de Ludovic Orban» și «pasivitatea» actualului premier demis Ilie Bolojan în apărarea intereselor statului român în acest litigiu constituie «un atentat fără precedent la banii publici, cu scopul favorizării unor prieteni de partid»”, mai afirmă PSD.

În comunicat, PSD acuză adversarii politici că au folosit discursuri de reformă pentru a justifica măsuri fiscale, în timp ce ar fi fost implicate în decizii păgubitoare pentru bugetul public.

„Cei care clamau reformarea țării pentru justificarea creșterii de taxe și impozite se dovedesc a fi autorii sau complicii celui mai mare jaf din banii contribuabililor, realizat prin decizii și presiuni guvernamentale. Acest «prejudiciu cert, direct și deosebit de grav asupra bugetului» nu poate rămâne nesancționat într-un stat de drept!”, susține PSD.

Referire la deciziile Tribunalului UE

Formațiunea mai afirmă că Tribunalul Uniunii Europene a stabilit caracterul nelegal al plăților.

Potrivit comunicatului, PSD subliniază că Tribunalul Uniunii Europene a stabilit, prin decizie definitivă, că sumele plătite de Guvern fraților Micula, contrar obiecțiilor funcționarilor Ministerului Finanțelor Publice, reprezintă un ajutor de stat incompatibil cu dreptul Uniunii Europene”.

PSD face și o paralelă cu alte dosare aflate în anchetă.

„PSD precizează că prejudiciul produs în «Cazul Micula» este comparabil cu marele tun dat de foștii miniștri USR prin achiziția supradimensionată a vaccinurilor anti-COVID, care este anchetată în prezent de procurori”, mai transmite partidul.

