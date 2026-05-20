Fostul președinte cubanez Raul Castro a fost pus sub acuzare în SUA pentru conspirație la uciderea unor cetățeni americani

Miercuri, Departamentul de Justiție al SUA l-a pus sub acuzare pe fostul președinte cubanez Raúl Castro, în vârstă de 94 de ani, în legătură cu doborârea, în 1996, a unor avioane civile la bordul cărora se aflau critici ai statului comunist. Într-un act de acuzare făcut public, lui Castro și altor persoane li s-a imputat conspirația în vederea uciderii unor cetățeni americani, precum și alte acuzații. Mișcarea marchează o escaladare a campaniei de presiune a Washingtonului împotriva guvernului comunist al insulei din Caraibe.



Actul de acuzare vine în contextul în care președintele american Donald Trump a insistat asupra unei schimbări de regim în Cuba, unde comuniștii lui Castro sunt la conducere de când fratele său, Fidel Castro, a condus o revoluție în 1959.

Raul Castro i-a succedat fratelui său, Fidel, în funcția de președinte al Cubei și a coordonat o apropiere istorică de Statele Unite în 2015, sub mandatul lui Barack Obama, pe care Trump a anulat-o ulterior, amintește Euronews.



Acesta reprezintă cel mai recent exemplu în care Departamentul de Justiție al lui Trump folosește urmărirea penală împotriva adversarilor politici din țară și din străinătate. Din punct de vedere istoric, inculparea liderilor străini de către SUA este rară, scrie AFP, preluată de Agerpres.



SUA au impus efectiv o blocadă asupra Cubei, amenințând cu sancțiuni asupra țărilor care îi furnizează combustibil, declanșând pene de curent și exacerbând cea mai gravă criză din ultimele decenii.



Raul Castro, în vârstă de 94 de ani, a fost ministrul apărării în Cuba înainte de a prelua președinția în 2008, după ce fratele său s-a îmbolnăvit. Fidel Castro a murit în 2016.



Raul Castro a demisionat din funcția de președinte în 2018, dar rămâne o figură puternică în politica din Cuba.



Havana nu a comentat direct amenințarea cu o inculpare, deși ministrul de externe Bruno Rodriguez și-a exprimat sfidarea în comentarii publice din 15 mai.



„În ciuda embargoului (SUA), a sancțiunilor și amenințărilor cu utilizarea forței, Cuba continuă pe o cale a suveranității către dezvoltarea sa socialistă”, a declarat Rodriguez.



Născut în 1931, Raul Castro a fost o figură cheie alături de fratele său mai mare în războiul de gherilă care l-a răsturnat pe dictatorul Fulgencio Batista, susținut de SUA. El a contribuit la înfrângerea invaziei din Golful Porcilor, organizată de SUA, în 1961.



Deschiderea unui dosar penal împotriva unui adversar al SUA precum Castro amintește de inculparea anterioară pentru trafic de droguri a fostului președinte venezuelean încarcerat Nicolas Maduro, un aliat al Havanei.



Administrația Trump a invocat acest rechizitoriu ca justificare pentru raidul din 3 ianuarie asupra Caracasului efectuat de armata americană, în care Maduro a fost capturat și adus la New York pentru a se confrunta cu acuzațiile. Acesta a pledat nevinovat.



Trump spune că guvernul comunist al Cubei este corupt și, în martie, a amenințat că Cuba 'este următoarea' după Venezuela.



Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a declarat luni că orice acțiune militară a SUA împotriva Cubei ar duce la o 'baie de sânge' și că insula nu reprezintă o amenințare.

