Live TV

Fostul președinte cubanez Raul Castro a fost pus sub acuzare în SUA pentru conspirație la uciderea unor cetățeni americani

Data publicării:
Raul Castro Expected To Be Indicted By US Authorities
Raul Castro. Foto: Profimedia

Miercuri, Departamentul de Justiție al SUA l-a pus sub acuzare pe fostul președinte cubanez Raúl Castro, în vârstă de 94 de ani, în legătură cu doborârea, în 1996, a unor avioane civile la bordul cărora se aflau critici ai statului comunist. Într-un act de acuzare făcut public, lui Castro și altor persoane li s-a imputat conspirația în vederea uciderii unor cetățeni americani, precum și alte acuzații. Mișcarea marchează o escaladare a campaniei de presiune a Washingtonului împotriva guvernului comunist al insulei din Caraibe.

Actul de acuzare vine în contextul în care președintele american Donald Trump a insistat asupra unei schimbări de regim în Cuba, unde comuniștii lui Castro sunt la conducere de când fratele său, Fidel Castro, a condus o revoluție în 1959.

Raul Castro i-a succedat fratelui său, Fidel, în funcția de președinte al Cubei și a coordonat o apropiere istorică de Statele Unite în 2015, sub mandatul lui Barack Obama, pe care Trump a anulat-o ulterior, amintește Euronews.

Acesta reprezintă cel mai recent exemplu în care Departamentul de Justiție al lui Trump folosește urmărirea penală împotriva adversarilor politici din țară și din străinătate. Din punct de vedere istoric, inculparea liderilor străini de către SUA este rară, scrie AFP, preluată de Agerpres.

SUA au impus efectiv o blocadă asupra Cubei, amenințând cu sancțiuni asupra țărilor care îi furnizează combustibil, declanșând pene de curent și exacerbând cea mai gravă criză din ultimele decenii.

Raul Castro, în vârstă de 94 de ani, a fost ministrul apărării în Cuba înainte de a prelua președinția în 2008, după ce fratele său s-a îmbolnăvit. Fidel Castro a murit în 2016.

Raul Castro a demisionat din funcția de președinte în 2018, dar rămâne o figură puternică în politica din Cuba.

Havana nu a comentat direct amenințarea cu o inculpare, deși ministrul de externe Bruno Rodriguez și-a exprimat sfidarea în comentarii publice din 15 mai.

„În ciuda embargoului (SUA), a sancțiunilor și amenințărilor cu utilizarea forței, Cuba continuă pe o cale a suveranității către dezvoltarea sa socialistă”, a declarat Rodriguez.

Născut în 1931, Raul Castro a fost o figură cheie alături de fratele său mai mare în războiul de gherilă care l-a răsturnat pe dictatorul Fulgencio Batista, susținut de SUA. El a contribuit la înfrângerea invaziei din Golful Porcilor, organizată de SUA, în 1961.

Deschiderea unui dosar penal împotriva unui adversar al SUA precum Castro amintește de inculparea anterioară pentru trafic de droguri a fostului președinte venezuelean încarcerat Nicolas Maduro, un aliat al Havanei.

Administrația Trump a invocat acest rechizitoriu ca justificare pentru raidul din 3 ianuarie asupra Caracasului efectuat de armata americană, în care Maduro a fost capturat și adus la New York pentru a se confrunta cu acuzațiile. Acesta a pledat nevinovat.

Trump spune că guvernul comunist al Cubei este corupt și, în martie, a amenințat că Cuba 'este următoarea' după Venezuela.

Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a declarat luni că orice acțiune militară a SUA împotriva Cubei ar duce la o 'baie de sânge' și că insula nu reprezintă o amenințare.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
2
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
Kelemen Hunor.
3
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
4
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian...
ilustrație drone război
5
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline...
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Digi Sport
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Președintele Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu se privesc în ochi
Recompensă pe capetele lui Trump și Netanyahu. Cât oferă Iranul pentru uciderea președintelui SUA și a premierului Israelului
Secretarul de stat american Marco Rubio gesticuleaza cu mana la o coferinta
Marco Rubio, mesaj de Ziua Independenței Cubei: „Președintele Trump propune o nouă relație” între Washington și Havana
Donald Trump
Haosul din Iran l-ar putea provoca pe Donald Trump să atace Cuba. „Nu va fi Golful Porcilor 2.0”
Meeting of the NATO Military Committee
SUA vor retrage mai multe trupe din Europa, spune comandantul suprem al NATO. Procesul se va întinde pe mai mulți ani
Signing of a contract for the Authorized Service Center for AGT1500 engines for M1 Abrams tanks.
Ministrul polonez al Apărării a vorbit cu șeful Pentagonului despre reducerea capacității militare americane în Polonia. Ce s-a decis
Recomandările redacţiei
traian basescu
Traian Băsescu: „Avem doi iresponsabili. Primul a fost Grindeanu, iar...
Large pipe connection with a large number of bolts and nuts enclosed on it. Pipeline. Pipeline state transportation system.
Turcia propune NATO un proiect de conductă militară până în România...
ciocanel de judecator
Încă o instanță din România suspendă tăierile de posturi din primării
dmitri peskov
Reacția Rusiei după ce ministrul lituanian de Externe a sugerat NATO...
Ultimele știri
Oana Țoiu condamnă tratamentul aplicat activiștilor flotilei pentru Gaza: „Este împotriva demnității umane”
Bugetul pentru programul Rabla 2026 a fost suplimentat cu 100 de milioane de lei
Un post de radio din Essex a anunțat din greșeală moartea regelui Charles al III-lea. „Scuze pentru inconvenient. Eroare informatică”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pluto retrograd schimbă destinul a patru zodii până în octombrie 2026. Vin bani, oportunități și transformări...
Cancan
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Fanatik.ro
Câți bani au strâns Andreea Bălan și Victor Cornea după nunta de 200.000 de euro. Mirii au ieșit în pierdere
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Mama Denisei, tânăra ucisă de ”Șacalul” acum aproape doi ani, confesiuni tulburătoare. Copilașul ei o visează...
Adevărul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Ce studii are Alexandra Căpitănescu. Reprezentanta României la Eurovision 2026 a ales un domeniu rar întâlnit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei...
Pro FM
Lucian Viziru, reacție fermă după ce a fost acuzat de fani că cere bani pe TikTok: „Nimeni nu vă bagă mâna în...
Film Now
Paul Wesley, cu abdomenul la vedere în vacanță. Actorul din „The Vampire Diaries” și-a răsfățat logodnica...
Adevarul
Cum arată „New York-ul Europei”, metropola care îi cucerește pe turiștii români și e la doar două ore de...
Newsweek
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
Digi FM
Decizie fără precedent luată de prinţul William. Vinde părţi din proprietatea sa regală. Motivul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este cel mai bun moment să bei cafea pentru a avea mai multă energie
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Dolph Lundgren, apariție rară pe covorul roșu cu soția tinerică și fiica lui. Actorul arată incredibil după...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...