Hantavirus, COVID, norovirus: de ce navele de croazieră sunt atât de predispuse la focare de boală

Croazierele sunt promovate ca vacanțe pe apă, dar sunt utile și pentru înțelegerea sănătății publice. Navele de croazieră sunt spații proiectate cu atenție, în care multe persoane trăiesc, mănâncă, se relaxează și se deplasează prin aceleași spații comune timp de câteva zile la rând. Ele demonstrează cât de ușor se pot răspândi bolile atunci când oamenii sunt înghesuiți într-un singur mediu interconectat, scrie The Conversation.

O navă de croazieră poate fi comparată cu un oraș temporar pe mare. Are restaurante, teatre, lifturi, cabine, bucătării, sisteme de alimentare cu apă și spații de adunare interioare. Acest lucru este excelent din punct de vedere al confortului, dar înseamnă și că, odată ce o infecție ajunge la bord, se poate răspândi pe navă într-un mod greu de oprit.

Focarul de pe Diamond Princess din timpul pandemiei de COVID-19 este probabil cel mai cunoscut exemplu. În timpul pandemiei, 619 pasageri și membri ai echipajului au fost testați pozitiv pentru această boală. Cercetătorii au descoperit că condițiile de pe navă au facilitat răspândirea noului coronavirus. Modelarea lor a sugerat că măsurile de sănătate publică, precum izolarea și carantina, au prevenit mult mai multe cazuri, dar a arătat, de asemenea, că o reacție mai rapidă ar fi limitat și mai mult epidemia.

Norovirusul (așa-numitul virus al vărsăturilor) este infecția cea mai strâns legată de navele de croazieră. Într-o analiză a studiilor publicate anterior, cercetătorii au identificat 127 de rapoarte privind focare de norovirus pe nave de croazieră, multe dintre acestea fiind legate de alimente contaminate, suprafețe contaminate și transmiterea de la persoană la persoană. Un raport mai recent din SUA a arătat, de asemenea, că norovirusul se poate răspândi foarte rapid de la o persoană la alta pe o navă de croazieră.

Acest lucru ajută la explicarea motivului pentru care nave precum Celebrity Mercury, Explorer of the Seas și Carnival Triumph au devenit nume familiare în rapoartele privind focarele. Acestea nu erau neobișnuite într-un mod special; erau pur și simplu medii în care mesele comune, contactul strâns și deplasarea frecventă prin zonele comune permiteau răspândirea rapidă a infecției.

Serviciile de alimentație joacă un rol important în acest risc. Mesele de tip bufet, ustensilele comune și faptul că multe persoane ating aceleași suprafețe pot facilita răspândirea virusurilor stomacale. Dacă o persoană este infectată, dar nu se simte încă rău, poate contamina totuși alimentele sau suprafețele înainte de a-și da seama că nu se simte bine.

Proiectarea navei agravează problema. Oamenii petrec timp împreună în săli de mese, baruri, lifturi, coridoare, teatre și zone de spa. Membrii echipajului trăiesc și lucrează, de asemenea, în același mediu, adesea în spații de cazare comune, astfel încât boala se poate transmite pe navă de la un pasager la altul sau între pasageri și echipaj.

Ventilația joacă, de asemenea, un rol crucial. Navele de croazieră nu sunt spații închise, dar se bazează în mare măsură pe spații interioare în care oamenii petrec perioade lungi de timp împreună. Studiile privind calitatea aerului de pe navele de croazieră au arătat că boala se poate răspândi mai ușor în spații aglomerate și închise, precum cabine, restaurante și locuri de divertisment, dacă sistemul de ventilație nu este la standardele necesare. Aspecte precum circulația adecvată a aerului proaspăt, filtrele specializate și tehnologia de purificare a aerului joacă toate un rol în asigurarea siguranței pasagerilor.

Boala legionarilor (o boală pulmonară gravă cauzată de bacterii) prezintă un alt tip de risc. De obicei, aceasta nu se transmite direct de la o persoană la alta. În schimb, oamenii se pot infecta prin inhalarea picăturilor minuscule provenite din sistemele de apă contaminate, căzile cu hidromasaj sau dușurile.

Un focar binecunoscut în rândul pasagerilor de pe nave de croazieră a fost asociat cu o cadă cu hidromasaj, iar rapoarte recente ale Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA au descris alte focare de boală a legionarilor asociate croazierelor, legate de sistemele de apă ale navelor.

Vârsta contează, de asemenea. Vacanțele pe nave de croazieră sunt deosebit de populare în rândul persoanelor în vârstă, iar mulți pasageri suferă de afecțiuni cronice care agravează infecțiile. O infecție stomacală pe o navă de croazieră poate duce la deshidratare, iar o infecție respiratorie poate duce la pneumonie sau la spitalizare.

Navele de croazieră dispun de facilități medicale, dar acestea sunt limitate în comparație cu spitalele de pe uscat. Acestea sunt concepute pentru a oferi primul ajutor, tratament de bază și îngrijire pe termen scurt, nu pentru a gestiona un focar de evoluție rapidă la scară largă. De aceea, sănătatea pe vasele de croazieră depinde atât de mult de raportarea timpurie, izolarea rapidă și practicile riguroase de curățenie.

Alte infecții, cum ar fi virusurile respiratorii, inclusiv gripa, se pot răspândi în aceleași spații interioare aglomerate, iar infecțiile stomacale se pot transmite prin alimente, mâini și suprafețe comune. COVID-ul și gripa profită de aerul închis și de aglomerație.

Norovirusul adoră bufetele și suprafețele. Legionella vizează sistemele de apă, pe care navele nu le pot steriliza ușor. Focarele de hantavirus (o boală respiratorie gravă răspândită de rozătoare) pe nave sunt rare. Cu toate acestea, așa cum o demonstrează știrile recente despre decesele de pe MV Hondius, germenii se răspândesc mult mai ușor în spații închise.

Cumpoate fi limitat riscul

Pentru călători, cea mai bună protecție începe înainte de îmbarcare. Este recomandabil să verificați dacă compania de croazieră are politici clare de raportare a bolilor, de curățenie și de izolare. Asigurați-vă că vaccinurile de rutină sunt la zi. Iar pentru persoanele în vârstă, femeile însărcinate și oricine are probleme de sănătate, consultați medicul de familie înainte de a călători. De asemenea, asigurați-vă că asigurarea de călătorie acoperă întreruperile legate de boală.

Odată la bord, spălarea mâinilor cu apă și săpun este cea mai utilă măsură pentru prevenirea infecțiilor stomacale, cum ar fi norovirusul. Dezinfectantul pentru mâini poate ajuta, dar nu înlocuiește apa și săpunul. Dacă începeți să vă simțiți rău, cea mai sigură măsură este să evitați bufetele și spațiile comune aglomerate și să raportați simptomele din timp, în loc să încercați să vă continuați activitatea ca de obicei.

Companiile de croazieră și-au îmbunătățit de-a lungul timpului sistemele de igienă și de răspuns la epidemii, iar multe călătorii se desfășoară fără incidente. Însă structura de bază a călătoriilor cu vasul de croazieră creează în continuare aceeași provocare: multe persoane care împart aceleași mese, același aer, aceleași sisteme de apă și aceleași spații comune. De aceea, epidemiile revin în mod constant, iar navele de croazieră rămân un memento util că sănătatea publică este determinată atât de proiectare, cât și de germeni.

