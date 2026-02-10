Live TV

Copiii români, tot mai expuși la pericole pe rețelele sociale. Cifre alarmante privind siguranța online a minorilor (sondaj)

Un nou sondaj realizat de organizația Salvați Copiii România arată că minorii din România sunt tot mai expuși pericolelor din mediul online, de la cyberbullying la provocări riscante și conținut interzis. Studiul, realizat la finalul anului 2025 pe un eșantion de copii între 12 și 17 ani, scoate la iveală cifre alarmante despre siguranța digitală a tinerilor.

Potrivit cercetării, aproape 80% dintre copii navighează pe internet fără restricții, iar peste o treime dintre cei cu vârste între 12 și 14 ani au profiluri publice pe rețelele de socializare, „expuse oricui”. Această expunere facilitează contactul cu persoane necunoscute: aproape jumătate dintre tineri au fost abordați de străini online, iar 30% dintre ei au trecut prin situații deranjante sau inconfortabile.

Fenomenul cyberbullying este constant: 60% dintre copii au asistat la astfel de situații, iar 68% au fost expuși unor conținuturi traumatizante care i-au speriat. Totuși, majoritatea aleg să tacă: doar 5% au cerut ajutorul unui adult, relevă sondajul.

Expunerea la conținuturi periculoase nu se oprește aici. Trei sferturi dintre copii întâlnesc online materiale legate de pariuri și jocuri de noroc, iar provocările riscante (challenge-uri) sunt vizibile pentru 60% dintre minori, o parte dintre ei participând activ la astfel de trenduri. Publicitatea la substanțe interzise minorilor — alcool, nicotină sau medicamente — ajunge la majoritatea copiilor, în special la adolescenți, iar achiziția acestor produse online, deși declarată de puțini copii, indică o vulnerabilitate reală.

Lipsa controlului parental este un alt factor de risc: 66% dintre copii nu au limite privind timpul petrecut online, aproape 80% au acces nelimitat la site-uri, iar aplicațiile de control parental sunt folosite rar. Totodată, 24% dintre copii ascund sau au ascuns activitatea lor pe internet, fenomen mai frecvent în rândul băieților și adolescenților peste 15 ani.

În legătură cu aceste date, organizația Salvați Copiii recomandă măsuri legislative și administrative urgente: „Accesul la rețelele de socializare trebuie interzis total pentru copiii sub 13 ani și condiționat pentru cei între 13 și 15 ani, doar cu acordul explicit al părinților. Platformele care permit conturi de minori fără verificare trebuie sancționate, iar educația digitală și siguranța online trebuie incluse obligatoriu în curriculum”, a declarat organizația.

Peste 97.000 de materiale online de abuz sau exploatare asupra minorilor au fost raportate, confirmând amploarea fenomenului și necesitatea unor intervenții imediate.

