Crucea de pe mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizată. Poliţiştii fac cercetări pentru profanare de morminte

Crucea de pe mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizată de persoane necunoscute, iar poliţiştii din Dolj au deschis dosar penal pentru comiterea infracţiunii de profanare de morminte.

Poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Craiova au fost sesizaţi, joi, de către societatea care se ocupă de paza Cimitirului Sineasca din Craiova cu privire la faptul că persoane necunoscute au spart o fotografie fixată pe o piatră funerară.

Prejudiciul este de 300 de lei.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de profanare de morminte. Ei continuă cercetările pentru identificarea autorilor acestei fapte.

Conform unor surse locale, este vorba despre mormântul lui Ilie Balaci.

Ilie Balaci a murit în octombrie 2018, la vârsta de 62 de ani, în urma unui stop cardio-respirator.

Născut la 13 septembrie 1956, Balaci şi-a petrecut cea mai mare carieră de fotbalist la Universitatea Craiova (1973-1984). El a mai evoluat la FC Olt şi la Dinamo. Ilie Balaci a îmbrăcat de 65 de ori tricoul echipei naţionale, pentru care a marcat opt goluri.

Ca antrenor, Balaci a pregătit mai multe echipe din Zona Golfului şi din nordul Africii, cu care a obţinut numeroase performanţe.

