Live TV

Crucea de pe mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizată. Poliţiştii fac cercetări pentru profanare de morminte

Data publicării:
Ilie Balaci. Foto: Profimedia

Crucea de pe mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizată de persoane necunoscute, iar poliţiştii din Dolj au deschis dosar penal pentru comiterea infracţiunii de profanare de morminte.

Poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Craiova au fost sesizaţi, joi, de către societatea care se ocupă de paza Cimitirului Sineasca din Craiova cu privire la faptul că persoane necunoscute au spart o fotografie fixată pe o piatră funerară.

Prejudiciul este de 300 de lei.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de profanare de morminte. Ei continuă cercetările pentru identificarea autorilor acestei fapte.

Conform unor surse locale, este vorba despre mormântul lui Ilie Balaci.

Ilie Balaci a murit în octombrie 2018, la vârsta de 62 de ani, în urma unui stop cardio-respirator.

Născut la 13 septembrie 1956, Balaci şi-a petrecut cea mai mare carieră de fotbalist la Universitatea Craiova (1973-1984). El a mai evoluat la FC Olt şi la Dinamo. Ilie Balaci a îmbrăcat de 65 de ori tricoul echipei naţionale, pentru care a marcat opt goluri.

Ca antrenor, Balaci a pregătit mai multe echipe din Zona Golfului şi din nordul Africii, cu care a obţinut numeroase performanţe.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Digi Sport
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Berbec pe 20 martie. Momentul care schimbă energia tuturor și îi face pe Săgetători să simtă...
Cancan
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Fanatik.ro
Lux și opulență pentru naționala României la Istanbul! „Tricolorii”, cazați la un hotel de 5 stele: cât costă...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Apă contaminată cu plumb în școli și instituții publice din România. Medic: ”E greu să-ți dai seama de când a...
Adevărul
Cazul bloggerului pro-Kremlin care a ajuns la psihiatrie după ce s-a întors împotriva lui Putin
Playtech
Ce rol au tetierele: sunt vitale în anumite cazuri, însă puţini şoferi răspund corect la întrebare
Digi FM
Sarmale de post ca la bunica. Rețeta simplă care iese perfect de fiecare dată
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză la CFR Cluj
Pro FM
Enrique Iglesias a topit inimile fanilor cu noua imagine în care apar cei patru copii ai săi: „Familia”. Anna...
Film Now
Uma Thurman dezvăluie de ce a ales să nu se mute la Hollywood: „Cred că este păcat, întotdeauna mi-am dorit...
Adevarul
Monumentul fotbalistului Ilie Balaci a fost profanat. Polițiștii fac cercetări pentru a descoperi autorii...
Newsweek
Pensionarii au pierdut 620 lei la pensie în doar 15 luni. Creșterile de la marea recalculare s-au evaporat
Digi FM
Monica Tatoiu, declarații rare despre fiul ei: „Este frumos și deștept, doar e crescut de mă-sa!” Cu ce se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele meningitei care te pot păcăli. 7 boli comune confundate cu infecția mortală care face ravagii în...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Kurt Russell a împlinit 75 de ani, iar Goldie Hawn i-a transmis cel mai dulce mesaj: De 43 de ani împreună...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit