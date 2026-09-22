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Reacția lui George Simion după eliberarea lui Călin Georgescu din arest

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george simion si calin georgescu fac declaratii
George Simion și Călin Georgescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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George Simion, președintele AUR, a transmis un mesaj scurt pe rețelele sociale marți, după ce judecătorii au respins cererea procurorilor DIICOT de arestare a lui Călin Georgescu. Liderul AUR nu s-a dezis de fostul candidat la președinție chiar și după apariția unor stenograme în care Călin Georgescu spunea că a avut misiunea de a „deconspira tot sistemul, inclusiv pe George Simion”.

„Nu veți putea înșela sau învinge poporul român!”, a scris George Simion marți, pe Facebook, după ce Călin Georgescu a părăsit Tribunalul.

Instanța a respins cererea procurorilor DIICOT de a-l aresta pe Georgescu și a decis punerea lui sub control judiciar.

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George Simion și AUR și-au declarat susținerea totală pentru Călin Georgescu încă de luni, când fostul candidat la președinșie a fost ridicat de procurori din trafic și dus acasă, pentru percheziții la vila sa.

Marți au apărut stenograme din dosarul în care Călin Georgescu este cercetat pentru înșelăciune, stenograme în care fostul candidat a fost înregistrat în luna mai 2025 spunându-i unui apropiat că „misiunea mea a fost să deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion la final”.

Chiar și după apariția acestor stenograme, AUR nu și-a schimbat poziția de susținere pentru Georgescu.

Într-o reacție pentru Digi24, AUR a precizat că dosarul în care Călin Georgescu și Ionel Rusen sunt cercetați este parte a unui „proces politic” și afirmă că nu se va dezice de fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Editor : B.P.

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