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Reacția Cubei la „calomniile” din discursul lui Trump la ONU: „Noi suntem o ţară a păcii şi merităm pacea”

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Bruno Rodriguez
Ministrul cubanez de externe Bruno Rodriguez Sursa foto: Profimedia Images
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Ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez, a reacționat marţi la „calomniile” rostite de preşedintele american Donald Trump în discursul său la Adunarea Generală a ONU şi a asigurat că statul cubanez nu este „o ameninţare pentru SUA sau pentru vreo altă ţară”.

„Guvernul american este incapabil să accepte că Cuba este, şi are dreptul să fie, o ţară deplin independentă şi suverană. Niciuna dintre minciunile şi calomniile preşedintelui american la ONU nu pot şi nici nu vor putea nega acest fapt”, a scris Rodriguez pe reţeaua socială X.

Ministrul cubanez de externe, care se află şi el la New York pentru a participa la Adunarea Generală a ONU, a reacţionat astfel la câteva minute după ce Trump a acuzat în discursul susţinut acolo că guvernul cubanez sprijină reţele „de stânga radicală” pe teritoriul american.

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Mai mult, preşedintele SUA a ameninţat că va folosi forţa militară în America Latină dacă Washingtonul consideră că-i sunt ameninţate interesele.

Delegaţia cubaneză la ONU a părăsit sala Adunării Generale după ce Trump a descris din nou Cuba drept un „stat eşuat” şi s-a lăudat cu presiunea pe care administraţia sa o exercită asupra acestei ţări, scrie Agerpres.

„Cuba nu este o ameninţare pentru SUA sau pentru vreo altă ţară. Blocada economică, inclusiv embargoul energetic, ameninţă Cuba şi restul lumii. Este un act de genocid şi o pedeapsă colectivă. Noi suntem o ţară a păcii şi merităm pacea”, a subliniat şeful diplomaţiei cubaneze.

După ce l-a capturat în ianuarie pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, administraţia preşedintelui Trump a sporit presiunea asupra Cubei, împotriva căreia, în plus faţă de embargoul comercial impus de SUA încă din anul 1962, a impus o blocadă petrolieră care a exacerbat criza economică şi socială din insulă, concomitent cu ameninţări repetate din partea liderului de la Casa Albă că ar putea "prelua controlul" asupra acestei ţări.

Washingtonul şi Havana au avut unele contacte pentru a negocia o ieşire din acest conflict, în timp ce Cuba afirmă că schimbările în ţară pot fi decise doar de poporul cubanez şi acuză Statele Unite că pregătesc o agresiune militară.

Editor : A.P.

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