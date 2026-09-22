Alexandru Nazare: „Există o îngrijorare justificată a tuturor investitorilor, atâta timp cât România nu are încă un guvern învestit"

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj de încredere către investitorii instituţionali foarte importanţi pentru România în privinţa traiectoriei şi credibilităţii României în perioada următoare, a declarat marţi, la New York, ministrul interimar al finanţelor, Alexandru Nazare.

„Am avut o serie de întâlniri, inclusiv la sediul JP Morgan, cu investitori instituţionali foarte importanţi pentru România, pentru că deţin în portofoliu un volum important de datorie publică, titluri româneşti, şi cred că preşedintele a transmis un mesaj de încredere către aceşti investitori în privinţa traiectoriei şi credibilităţii României în perioada următoare. Era foarte important să avem o astfel de întâlnire acum, într-o perioadă de turbulenţă politică acasă, pentru a transmite mesaje de încredere investitorilor pe care noi ne bazăm foarte mult. Cred că a fost o întâlnire foarte bună", a declarat ministrul interimar într-un briefing pentru jurnaliştii români, potrivit Agerpres.

El a explicat că autorităţile române au avut întâlniri cu reprezentanţi ai acestor investitori şi la Bucureşti, şi la Viena, iar „această întâlnire completează seria de acţiuni pe care o desfăşurăm în acest moment pentru a transmite pieţelor că situaţia din România în acest moment, în privinţa finanţelor publice, în privinţa lucrului pentru bugetul pe 2027 este sub control. Este foarte important să transmitem aceste mesaje de la toate nivelele, astfel încât să avem o situaţie stabilă”.

Alexandru Nazare a spus că „există o îngrijorare justificată a tuturor investitorilor, atâta timp cât România nu are încă un guvern învestit" şi că acest lucru este "un lucru de la sine înţeles". El a atras pe de altă parte atenţia şi asupra faptului că execuţia bugetară în această perioadă a fost foarte bună, potrivit evaluării sale.

"Practic avem un ecart de 26-28 de miliarde la deficit faţă de anul trecut, am ţinut deficitul bugetar sub control, nu a existat vreun derapaj, iar acest lucru practic a transmis un mesaj foarte bun nu doar pentru investitori, cât şi pentru agenţiile de rating. Deci, atâta timp cât nu există un derapaj, lucrurile pot fi încă ţinute sub control, dar avem nevoie, bineînţeles, de un buget credibil pentru anul 2027, care să fie elaborat cât mai curând", a pledat el.

El a explicat că s-a încercat rând pe rând rezolvarea problemelor cauzate de întârzierea unei rectificări bugetare, necesară în special în sistemul sanitar.

"Am făcut tot posibilul să găsim soluţiile prin care să închidem aceste probleme. Aţi văzut că am făcut retrimestrializarea în zona de sănătate şi practic aceasta aduce o gură de aer foarte bună, care acoperă nevoia de cheltuială până în octombrie inclusiv, cred. Problemele în zona de ambulanţe se vor rezolva prin redirecţionarea unor fonduri pe care o va face Ministerul Sănătăţii. Am făcut inclusiv o plată în avans pentru subvenţiile în zona de energie, pentru compensările în zona de energie de aproape un miliard, deci, punctual, am încercat să rezolvăm toate problemele care ard şi vom face acest lucru în continuare", a spus ministrul interimar de finanţe.

Pe de altă parte, a subliniat el, "e foarte important ca în perioada următoare, odată ce avem un guvern învestit, să facem rectificarea şi să începem să lucrăm pentru bugetul anului 2027".

Alexandru Nazare nu a dorit să comenteze posibilitatea ca nici noul premier desemnat, Siegfried Mureşan, să nu reuşească să formeze guvernul şi ca rectificarea să treacă prin parlament ca proiect de lege.

"Nu vreau să deschid discuţia despre această posibilitate. Sper ca în perioada următoare, cât mai curând, fie guvernul Siegfried Mureşan să fie investit, fie România să aibă un guvern plin, pentru că sunt foarte multe probleme şi avem restanţe de rezolvat pe final de an", a spus Nazare.

Întrebat ce semnal trimite pentru S&P prelungirea crizei din România înainte de evaluarea pe care agenţia de rating urmează să o efectueze în octombrie, Nazare a recunoscut că "nu e un lucru care să fie evaluat pozitiv de agenţii".

"Toate agenţiile şi investitorii îşi doresc să închidem criza politică cât mai repede. (...) În acest moment, noi încă nu am găzduit vizita experţilor de la S&P. În timp ce vorbesc cu dumneavoastră, acasă au loc discuţii în minister, de coordonare, în cadrul cărora pregătim foarte serios discuţiile pe care le vom avea joi şi vineri. Deci ar fi prematur să spunem că acest eveniment ar atrage după sine un downgrade", a precizat Alexandru Nazare.

El a recunoscut că pericolul există, dar că se încearcă ţinerea lui sub control, aşa cum s-a întâmplat şi cu evaluările Fitch şi Moody's. "Dar, bineînţeles, sunt aceste aşteptări legate de viitor, de comportamentul României următorii ani, iar la această aşteptare trebuie să răspundem", a mai spus ministrul.

Editor : M.B.