Exclusiv Daniel David: „N-ai cum să mergi la școală fără apă potabilă”. Cât timp vor mai face copiii din localitățile afectate cursuri online

Data publicării:
un robinet de la care curge doar o picatura de apa
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat la Digi24 că școlile din localitățile afectate de criza apei vor rămâne online până la finalul acestei săptămâni. Oficialul spune că lipsa apei potabile face imposibilă desfășurarea cursurilor în siguranță, iar o decizie pentru săptămâna viitoare va fi luată după o analiză cu autoritățile locale.

„Informațiile sunt că până la sfârșitul săptămânii, cu siguranță, după aceea vom face o analiză, vom vedea ce ne spun și autoritățile care răspund practic în legătură cu această problemă și vom decide și pentru săptămâna viitoare, într-o formă sau alta. Deocamdată, sigur, până la sfârșitul săptămânii cursurile sunt online, în condițiile în care, până la urmă, este important să se desfășoare procesul educațional în siguranță”, a spus ministrul.

Daniel David a explicat că lipsa apei potabile a făcut imposibilă menținerea școlilor deschise.

„Nu era apă potabilă. N-ai cum să fii la școală într-o instituție atâtea ore fără să ai acces la apă potabilă, indiferent ce artificii am fi găsit cu apă îmbuteliată sau alte variante. Este mai sigur ca în această săptămână copiii să facă învățământul online și, repet, vom comunica ce se va întâmpla săptămâna viitoare, când vom avea și noi mai multe informații”, a declarat el.

Ministrul a mai precizat că școlile și elevii au experiență cu predarea online și au resursele necesare pentru a continua cursurile în acest format.

„Noi am trecut printr-un învățământ online în pandemie, o perioadă mai lungă de timp. Școlile au dotările necesare, copiii au acces la instrumente. Dacă sunt probleme, vor fi semnalate. N-am primit deocamdată semnalări din partea părinților sau din partea profesorilor că ar fi probleme”, a spus Daniel David.

Ultimele știri
Germania: Hoții au furat 20.000 de cartușe militare dintr-un camion nepăzit, în timp ce șoferul dormea la hotel
Șeful unei firme din Tulcea ar fi raportat fals reciclarea a 2.550 tone de sticlă. Prejudiciul este uriaș: peste 5,1 milioane lei
Guvernul își asumă, astăzi, răspunderea pe legea privind pensiile magistraților. Forma finală a proiectului, adoptată fără amendamente
