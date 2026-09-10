Peste 100 de mii de copii fac anual naveta la școală, arată estimările Ministerului Educației. Pentru mulți dintre ei, drumul e o adevărată aventură. Pe ploaie, ger sau caniculă, se trezesc cu noaptea-n cap și merg pe jos, cu căruța sau cu microbuzul. Este și povestea copiilor din Fundata, cea mai înaltă localitate din România. Ca să ajungă la școală, merg o bucată din drum pe jos, până la microbuzul care îi duce apoi în vârful muntelui.

Georgian are 10 ani, iar Flavius, frățiorul lui, doar patru. Se trezesc devreme, ca să meargă pe jos 30 de minute până la microbuzul care-i ia și-i duce la școala din localitate. E un drum anevoios pentru doi copii, mai ales iarna.



„E greu să treci pe drumul ăsta cu pietre”, spune Flavius.

„E rău. Are pietre și alunec”, completează Georgian, fratele mai mare.

Chiar dacă-i este greu, Georgian găsește bucuria în lucrurile simple.

„Îmi place când merg pe drum cum se vede apusul, frumos. Arată foarte frumos soarele”, mai spune copilul.

„Ne dăm interesul pentru ei să le fie bine, să avem grijă de ei, să-i ducem mereu la școală. Să nu lipsească de la școală, pentru că rămân cu temele în urmă, chiar dacă este timpul rău”, spune Georgiana, mama celor doi frați.

La școala din Fundata învață doar 27 de copii. Sunt grupați în trei clase, în funcție de ciclurile de învățământ, iar câțiva dascali se asigură că acești copii au acces la educație.

„Așteptam să merg la școală, să învăț, să scriu și să mă întâlnesc cu colegii, să o văd pe doamna profesoară”, mărturisește Natalia.

„Înainte era mai rău, că nu avea cu ce să mearga. Mergea pe jos și 3-4 kilometri”, povestește un părinte.

„Fără școală, nu poți să faci nimic”, e de părere un alt părinte.

„De fiecare dată când vin la școală, găsesc o vorbă bună. Se întâmplă să-i și schimbăm de șosetele ude pentru că da, iarnă e un pic mai dificil”, povestește Alexandra Ghica, directoarea școlii din Fundata.

Deși este un loc relativ izolat, în ultimii ani, mai multe familii au fugit de tumultul orașelor și s-au mutat în Fundata, în speranța unei vieți mai liniștite.

„Tot timpul ne-am dorit să stăm la munte”, spune o femeie mutată din Snagov la Fundata.

„Îmi place că aici! Când mă plimb cu bicicleta, îmi place că e așa priveliște, e și liniște”, spune o fetiță.

Denis și familia lui s-au mutat aici tocmai din Marea Britanie. Pentru el este primul an la școala din Fundata.

„Munții se văd foarte bine afară și aia îmi place”, spune entuziasmat Denis.

„În Anglia, nu prea aveau multe activități de făcut. Și aer curat, și munte... Nu e atât de multă populație”, completează mama lui Denis.

Fundata este cea mai înaltă localitate din România, situată la peste 1.300 de metri altitudine.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia