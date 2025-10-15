Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Sorin Mititelu, a explicat miercuri la Digi24 motivele pentru care cresc prețurile polițelor RCA și a clarificat propunerile de modificare a legii RCA, după ce în spațiul public au apărut informații privind limitarea dreptului șoferilor de a alege service-ul auto.

„Cert este că se plătește mai mult decât trebuie și toată diferența aceea o împărțim cu toții cei care cumpărăm asigurări RCA și uităm de fiecare dată că cel care plătește despăgubire este asigurătorul, nu altcineva. Din acest motiv, întâi se face avizarea daunei, se face constatarea, se face ofertarea și acceptarea ei, după care se accesează serviciul de reparații și serviciul de închiriere a vehiculului, iar cel care face oferta trebuie să fie responsabil, adică asiguratorul, că sumele sunt suficiente pentru rezolvarea problemei”, a spus Mititelu.

Oficialul ASF a ținut să clarifice și o serie de informații vehiculate recent privind proiectul de modificare a legii RCA, explicând că dreptul asiguraților de a alege liber service-ul auto nu este afectat.

„Dreptul de a alege în service-ul rămâne unul neafectat și de altfel este protejat și de legea noastră și este protejat și de directiva europeană. Valoarea de despăgubire, și în prezent și în viitor, tot între asigurator și beneficiarul despăgubirii se va stabili la propunere asiguratorului și cu acceptul beneficiarului. Ceea ce ar fi urmat să aibă loc ca modificare în acest sistem prin acele amendamente, care au fost deocamdată eliminate și probabil vor fi parte dintr-un viitor proiect de lege de amendare a legii RCA. Era vorba de introducerea unor reguli suplimentare prin care să facem procesul mai eficient și mai echilibrat”, a explicat vicepreședintele ASF.

Abuzuri în sistemul RCA

Un exemplu concret prezentat de un telespectator Digi24 a vizat un caz în care costul închirierii mașinii de schimb a depășit costul reparației vehiculului avariat.

„Acest exemplu este exact ceea ce noi considerăm a fi un abuz în asupra întregii piețe de asigurări RCA. Abuz pentru pentru că de fapt, ceea ce lipsește din această descriere este acel dialog, acea înțelegere între asigurator și beneficiarul despăgubirii care ar trebui să aibă loc înainte de a se accesa beneficiile menționate de dumneavoastră”, a explicat Mititelu.

El a menționat că asiguratorul are obligația să ofere soluții și să participe la stabilirea valorii despăgubirilor, astfel încât procesul să fie transparent și corect. În privința prețului polițelor RCA, Mititelu a precizat că acesta este influențat nu doar de valoarea despăgubirilor, ci și de numărul mare de accidente.

„Dacă vrem reducerea primelor de asigurare, trebuie să reducem frecvența daunelor. 70-80% din banii strânși din prime merg înapoi la despăgubiri”, a subliniat vicepreședintele ASF.

În prezent, pe rolul instanțelor există mii de procese între firmele de asigurări și service-uri auto, multe dintre ele generate de diferențele de preț dintre devize și sumele acceptate de asiguratori: „Sunt undeva între 4000 și 5000 pe an, relativ puține față de cele aproape 350.000-400.000 de dosare de daună, dar toate acestea au legătură cu aceste diferențe de preț. Ba mai mult, asiguratorul plătește o sumă, după care diferența rămâne să fie discutată”.

Editor : M.I.