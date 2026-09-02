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O angajată a unui hotel de lux a primit despăgubiri de aproape 235.000 de euro după ce a fost pusă să lucreze într-o debara

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Roberta Ghiotto, fosta angajată a unui hotel de lux din Oxford, a primit despăgubiri record după ce a fost forțată să lucreze închisă într-o debara
Roberta Ghiotto, fosta angajată a unui hotel de lux din Oxford, a primit despăgubiri record după ce a fost forțată să lucreze închisă într-o debara. / Sursă foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia
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Din articol
Închisă într-un fost spațiu de depozitare Instanța: I s-a pregătit deliberat eșecul Concedierea a împins-o într-o „depresie profundă”

O fostă angajată a unui hotel de cinci stele din Oxford a obținut despăgubiri de peste aproximativ 235.000 de euro (200.000 de lire sterline), după ce conducerea a forțat-o să lucreze închisă într-o debara și a supus-o unor presiuni constante. Instanța a stabilit că femeia, care suferă de ADHD, a fost victima discriminării și că i s-a pregătit deliberat concedierea.

Ceea ce trebuia să fie un mediu de lucru impecabil într-un hotel de lux s-a transformat într-un coșmar pentru Roberta Ghiotto. Angajată ca și coordonator de resurse umane și cultură organizațională la Hawkwell House Hotel, o unitate exclusivistă din Oxford, femeia a fost supusă unui tratament greu de suportat din partea noului director general, Anuj Sagar, informează The Independent.

Deși fusese recrutată fără o fișă clară a postului și fără calificare de specialitate, pentru a acoperi un concediu de maternitate, Ghiotto a fost desemnată să rezolve statele de plată ale angajaților, o sarcină tehnică ce necesita o atenție extremă la detalii.

Închisă într-un fost spațiu de depozitare

Pentru că suferă de ADHD (Tulburare de Deficit de Atenție și Hiperactivitate), Roberta Ghiotto le-a explicat superiorilor că zgomotul dintr-un birou deschis și aglomerat îi afectează capacitatea de concentrare. Soluția găsită de directorul general a fost însă una abuzivă: în loc să-i ofere suport sau flexibilitate, acesta a izolat-o timp de trei zile într-o fostă debara, un spațiu strâmt, fără telefon și fără ferestre.

Acolo, femeia a lucrat exclusiv la calculul salariilor, sub amenințarea directă că nu va trece perioada de probă dacă nu finalizează totul la timp. Deși a cerut ajutorul unui contabil și a solicitat o zi în plus din cauza lipsei de pregătire și a haosului din datele companiei, cererile i-au fost refuzate sistematic.

În final, Roberta Ghiotto a fost concediată în martie 2024, invocându-se randamentul său scăzut.

Instanța: I s-a pregătit deliberat eșecul

Cazul a ajuns pe masa unui Tribunal din Reading, unde judecătoarea a demontat complet argumentele conducerii hotelului. Instanța a reținut că directorul Anuj Sagar a căutat în mod activ pretexte pentru a se debarasa de angajată, după ce a aflat că aceasta nu deținea încă un diagnostic medical scris pentru ADHD. Conducerea a mizat pe premisa greșită că lipsa unui act medical oficial o lasă pe femeie fără protecția Legii privind Egalitatea (Equality Act).

„Suntem de acord cu [d-na Ghiotto] că, limitându-i sarcinile exclusiv la salarizare pe parcursul acestei perioade de trei zile, dl Sagar i-a pregătit de fapt eșecul. Respingem declarațiile acestuia conform cărora încerca să o sprijine. Dimpotrivă, apreciem că încerca să adune dovezi pentru a-și susține părerea că ea nu era capabilă să facă față postului”, a consemnat judecătoarea în decizie.

Tribunalul a concluzionat că managerul „i-a pregătit deliberat eșecul” Robertei Ghiotto, încălcând legea prin refuzul de a-i asigura condiții rezonabile de muncă și discriminând-o pe criterii de dizabilitate.

Concedierea a împins-o într-o „depresie profundă”

Pe lângă traumele din birou, femeia a povestit în fața instanței că umilința suferită a împins-o într-o depresie severă, fiind nevoită să urmeze un tratament medicamentos.

„Să știi că ești diferită, să comunici acest lucru șefului tău direct ca pe un strigăt de ajutor, iar el să folosească exact vulnerabilitatea ta ca motiv pentru a te da afară. Sentimentul de trădare este devastator. Îți distruge încrederea și respectul de sine”, a declarat victima.

În urma procesului, hotelul a fost obligat să-i plătească fostei angajate despăgubiri totale în valoare de 200.252 de lire sterline (aproximativ 235.000 euro), o decizie care transmite un semnal dur companiilor cu privire la modul în care sunt tratați angajații neurodivergenți la locul de muncă.

Editor : B. G.

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