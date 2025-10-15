Live TV

De ce trăiesc românii cu 8 ani mai puțin decât restul europenilor. Explicațiile Eugeniei Bratu, medic în cadrul INSP

Românii trăiesc cu opt ani mai puțin decât restul europenilor, a atras atenția miercuri seară, 15 octombrie 2025, dr. Eugenia Bratu, medic primar sănătate publică și management, șef Secție promovarea sănătății în cadrul INSP. 

Medicul a discutat la Medika TV despre campania de informare și educare dedicată promovării alimentației sănătoase.

„Campania este desfăşurată în cadrul unui program naţional de promovare şi evaluare a stării de sănătate, program finanţat de Ministerul Sănătăţii. Institutul Naţional de Sănătate Publică pregăteşte metodologic această campanie. Cu ajutorul Direcţiilor de Sănătate Publică, se implementează activităţile în cadrul campaniei şi Direcţiile de Sănătate Publică, la rândul lor, fac parteneriate cu diverse instituţii, diverşi actori care să se implice în promovarea mesajului mai departe, că vrem să ajungem la oameni cu aceste informaţii legate de alimentaţie, legate de activitate fizică. De cele mai multe ori pentru aceste campanii se încheie parteneriate cu inspectoratele şcolare, cu şcolile”, a spus Eugenia Bratu.

Ulterior, a adus în atenția un lucru îngrijorător - românii trăiesc, în medie, cu 8 ani mai puțin decât europenii. Medicul a explicat că bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză a deceselor în România, spre deosebire de alte țări unde predomină decesele cauzate de demență.

„Aş vrea să vă spun că întotdeauna campaniile nu pleacă din neant. Pleacă de la o situaţie concretă de sănătate. Ne uităm în primul rând care sunt cauzele de deces în ţara noastră, care sunt cauzele de morbiditate în ţаrа noastră, ce e cel mai rău. Şi vedem că românii trăiesc mai puţin decât trăiesc cei din alte ţări, nu ştiu, comparativ cu media Uniunii Europene. Noi trăim cu aproape 8 ani mai puţin, adică speranţa de viaţă. Principala cauză de deces la noi sunt bolile cardiovasculare, în comparaţie cu, nu ştiu, alte ţări dezvoltate în care se decedează prin demenţe sau pentru că ajung la vârste foarte înaintate. La noi, practic, murim mai devreme cu zile cum ar veni”, a mai spus Eugenia Bratu.

Românii ajung să moară mai devreme din cauza alimentației nesănătoase.

„Printre factorii de risc cei mai importanti, primul este alimentaţia dezechilibrată, nesănătoasă să îi spunem aşa. Adică, dintre toţi factorii de risc, impactul cel mai mare la noi în România este dat de dietă, alimentaţie. Şi atunci vrem să vedem cum stăm cu alimentaţia, ce principii de alimentaţie sănătoasă urmăm sau nu urmăm. Ne-am dus în zona tinerilor pentru că acolo avem probleme stringente, o să vedem, cu obezitatea, supraponderea”, a mai spus medicul.

Deși consumul de fructe este foarte recomandat, în realitate, procentul adolescenților cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani care consumă fructe și legume este foarte redus. Mai exact, doar 33% dintre aceștia consumă fructe, comparativ cu 38% la nivel mondial.

„La noi se consumă multe dulciuri zilnic, inclusiv ciocolată, mai ales ciocolată. Şi la nivel mondial 3 din 10 fete zilnic consumă dulciuri, în România 5 din 10 fete zilnic consumă dulciuri. La nivel mondial 2 din 10 băieieţi. În România, 3 din 10 băieţii. Mai mulţi consumă dulciuri zilnic”, a declarat Eugenia Bratu.

