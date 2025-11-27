Live TV

Direcția Silvică Arad, pierderi de 12 milioane de lei doar în primele șase luni ale lui 2025. Ministerul Mediului sesizează procurorii

bancnote de 100 de lei
Bancnote 100 lei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: GettyImages

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a semnat raportul Corpului de Control privind Direcția Silvică Arad, iar acesta va fi înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru ca procurorii să verifice dacă faptele prezentate constituie infracțiuni, a anunțat ministerul de resort într-un comunicat, conform Agerpres.

Raportul Corpului de Control arată că Direcția Silvică Arad se confruntă cu pierderi financiare semnificative. Spre exemplu, în anul 2024, aceasta a închis bilanțul cu o pierdere de circa 15 milioane de lei, iar în primele șase luni ale anului 2025 au fost raportate pierderi de 12 milioane de lei.

„Am descoperit, cu ocazia acestui control, că au fost identificate inclusiv investiţii care au fost achiziţionate, recepţionate, plătite, dar care nu există în realitate. Este, de exemplu, cazul drumului forestier Valea Orbilor, unde au fost plătite facturi în valoare de 280.000 de lei pentru refacerea unui drum care ar fi fost afectat de calamităţi. Există rapoarte, există hârtii, există absolut tot ceea ce ar trebui să existe pentru un drum care ar fi trebuit să fie făcut corect, funcţional. În practică, acolo au fost aruncate câteva pietricele de la râul de lângă, iar drumul nu există nici astăzi, deşi banii au fost plătiţi", a explicat Diana Buzoianu, în comunicat.

Ministra Mediului a adus în atenție și cazul lui Teodor Țigan, fostul director al Direcției Silvice Arad, în cazul căruia Casa Județeană de Pensii Arad a emis decizia de pensionare în luna decembrie a anului 2022.

Deşi documentele erau adresate Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, ele au fost transmise inexplicabil către Ocolul Silvic Bârzava. Acolo, documentele au fost înregistrate, dar nu au fost transmise mai departe, analizate şi consemnate. În paralel, cererea de pensionare anticipată şi cea pentru limită de vârstă sunt aprobate în doar două zile, deşi legea prevede un termen de 45 de zile.

„Acest ocol silvic nu a anunţat mai departe Romsilva. Drept urmare, directorul silvic Arad a continuat să fie angajat în calitate de director silvic în Direcţia Silvică Arad, deşi legea spune foarte clar că, în momentul în care te pensionezi, pe oricare dintre motive, contractul de muncă ţi se închide de drept. Romsilva a spus că nu ştia că acest domn s-a pensionat, ceea ce a însemnat că directorul silvic a rămas în funcţie şi a avut şi pensie în acelaşi timp. Cea mai gravă abatere se produce în decembrie 2023, când domnul director silvic a solicitat un bonus de pensionare în valoare de aproape 480.000 de lei brut. Aici raportul indică un abuz clar: deşi era subordonat direct directorului general al Romsilva şi bonusul trebuia solicitat şi aprobat exclusiv de conducerea centrală a Regiei, cererea este depusă la Direcţia Silvică Arad şi aprobată la nivel local, doar de directorul economic, fără informarea şi fără aprobarea RNP Romsilva. Este o încălcare directă a regulilor interne şi a competenţelor legale. În final, bonusul este plătit în şase tranşe, deşi DS Arad se afla într-un colaps economic, iar contractul de muncă al domnului Ţigan ar fi trebuit să înceteze cu un an înainte", a mai precizat Diana Buzoianu.

Raportul Corpului de Control va fi înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, dar și către RNP Romsilva, în vederea luării măsurilor legale privind conducerea Direcţiei Silvice Arad, pentru pierderile masive înregistrate în perioada 2023-2024, precum şi conducerile ocoalelor care nu au respectat bugetele şi indicatorii de program, se precizează în comunicat.

