Referendumul organizat de Slovacia pentru reintroducerea parchetului anticorupţie a picat din cauza absenteismului

Slovacia a organizat sâmbătă un referendum privind reintroducerea parchetului anticorupţie, care a fost desfiinţat în această legislatură de coaliţia de populişti şi ultranaţionalişti. Consultarea nu a fost însă validată, din cauza neîntrunirii unei majorităţi simple a alegătorilor.

Conform datelor preliminare neoficiale oferite de postul privat TA3, participarea nu ar fi atins 20%.

S-a votat, de asemenea, asupra abolirii pensiei viagere pentru persoanele care ocupă timp de cel puţin zece ani funcţiile de prim-ministru şi preşedinte al Parlamentului, condiţie îndeplinită până în prezent doar de actualul şef al executivului slovac, populistul de stânga Robert Fico.

Consultarea a fost iniţiată după ce formaţiunea extraparlamentară Democraţii a strâns aproximativ 384.000 de semnături (erau necesare cel puţin 350.000), ceea ce i-a permis să înainteze solicitarea şefului statului, Peter Pellegrini.

Acesta a fost cel de-al zecelea referendum din istoria Slovaciei.

De la crearea statului, în 1993, doar referendumul privind integrarea în UE, desfăşurat în 2003, a reuşit să adune suficiente voturi pentru a fi declarat valid şi obligatoriu.

Editor : B.P.