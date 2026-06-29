Diana Buzoianu: Garda de Mediu a depus sesizare penală după deversarea apelor menajere din Cosmopolis în râul Pasărea

Garda Națională de Mediu a sesizat organele de cercetare penală în cazul operatorului care furnizează serviciile de apă și canalizare pentru complexul Cosmopolis din Ștefăneștii de Jos, după ce inspectorii au constatat că ape uzate menajere erau deversate în lacul de acumulare Crețuleasca (Valea Pasărea), a anunțat Ministerul Mediului.

Potrivit instituției, verificările realizate de Garda Națională de Mediu și Comisariatul Județean Ilfov au vizat funcționarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare al complexului. Comisarii au constatat că în lacul de acumulare Crețuleasca (valea Pasărea) erau evacuate ape uzate menajere, descrise ca având „culoare neagră și miros fecaloid-menajer”.

În urma controlului, Garda Națională de Mediu a întocmit o sesizare penală împotriva operatorului care asigură serviciile de apă și canalizare în complex. Documentul va fi înaintat organelor de cercetare penală pentru posibila săvârșire a infracțiunii prevăzute de Legea apelor nr. 107/1996, referitoare la evacuarea în apele de suprafață a unor ape uzate sau reziduuri care pot modifica caracteristicile apei și pot pune în pericol sănătatea populației, mediul și fondul piscicol.

„Ceea ce s-a întâmplat în cazul COSMOPOLIS nu este o simplă abatere de la lege, este un act de iresponsabilitate, este un atentat direct la sănătatea publică pentru o întreagă comunitate. Am mers pe teren, am cerut controale reale, acum cerem aplicarea sancțiunilor legale. Avem toleranță zero”, a spus ministra interimară a Mediului Diana Buzoianu, potrivit comunicatului de presă al instituției.

„Nu poți, în anul 2026, să te prefaci că nu știi, că nu înțelegi că poluarea cu bună știință a unui curs de apă este ilegală! Să speri că nu vei fi descoperit. Garda Națională de Mediu a făcut sesizare penală și eu sper să vedem cât mai rapid și măsuri concrete în acest caz”, a adăugat ea.

Cum funcționează sistemul de apă-canal din complex

Ministerul precizează că infrastructura de apă și canalizare a ansamblului este administrată de o societate care se ocupă de furnizarea apei, colectarea și epurarea apelor uzate menajere, precum și de operarea stației de epurare din incinta complexului.

Apele uzate sunt colectate în patru bazine, trec prin stația de epurare, apoi ajung într-un bazin de retenție și sunt evacuate în lacul Crețuleasca prin două conducte.

Autorizația de gospodărire a apelor permite evacuarea și în rețelele de canalizare ale comunelor Tunari și Ștefăneștii de Jos, însă, potrivit informațiilor obținute de comisari, în perioada verificărilor apele uzate provenite din complex nu erau evacuate în niciuna dintre aceste rețele comunale.

Ce au găsit inspectorii pe teren

Controlul a început la 31 martie 2026, când stația de epurare era în funcțiune, însă în zonă au fost sesizate mirosuri puternice. Comisarii au solicitat atunci o campanie de prelevare de probe și au constatat că nu le-au fost puse la dispoziție toate documentele cerute.

Ulterior, pe 27 mai 2026, a avut loc o nouă vizită pe teren, la care au participat reprezentanți ai Ministerului Mediului și ai Gărzii Naționale de Mediu.

La 3 iunie 2026, specialiștii Apele Române – SGA Ilfov au prelevat probe de apă uzată și apă pluvială în prezența comisarilor GNM. Potrivit raportului, probele prelevate la cele două guri de descărcare aveau culoare neagră și miros fecaloid-menajer.

Rezultatele analizelor

Analizele de laborator au evidențiat depășiri constante ale indicatorilor analizați, ceea ce a condus la suspiciunea că stația de epurare și componentele sistemului de canalizare nu funcționează corespunzător.

Ministerul arată că există suspiciunea rezonabilă că în acumularea Crețuleasca și în râul Pasărea au fost evacuate ape uzate fecaloid-menajere și alte reziduuri care pot afecta calitatea apei, sănătatea oamenilor, fauna și fondul piscicol.

În timpul controlului, operatorului i-au fost impuse mai multe măsuri de remediere, iar la final Garda Națională de Mediu a transmis sesizarea penală către organele de cercetare penală.

Editor : Ana Petrescu