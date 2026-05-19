Directorul OMS e „profund îngrijorat de amploarea şi rapiditatea” epidemiei de Ebola. Măsuri luate fără a convoca comitetul de urgență

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) s-a declarat marţi „profund îngrijorat de amploarea şi rapiditatea” epidemiei de Ebola, care a provocat 131 de decese în Republica Democrată Congo (RDC), transmite AFP.

Şeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat duminică dimineaţa o urgenţă de sănătate publică de proporţii internaţionale (USPPI) - al doilea nivel de alertă ca gravitate - în contextul epidemiei de Ebola care afectează RDC şi Uganda.

„Este pentru prima dată când un director general declară o USPPI înainte de a convoca un comitet de urgenţă”, dar „nu am luat aceasta decizie cu uşurinţă”, a subliniat şeful OMS la Geneva, în discursul sau general din a doua zi a adunării anuale a statelor membre ale OMS.

El le-a explicat delegaţilor că a luat această decizie după ce s-a consultat cu miniştrii Sănătăţii din cele două ţări afectate şi „pentru că sunt profund îngrijorat de amploarea şi rapiditatea epidemiei”.

„Vom convoca astăzi comitetul de urgenţă pentru a ne oferi consultanţă cu privire la recomandările temporare”, a anunţat el.

Cât de îngrijorător e focarul de Ebola din Congo? Specialiștii avertizează că epidemia ar putea fi subestimată

RDC este în prezent afectată în plin de varianta Bundibugyo a virusului Ebola.

„Pe lângă cazurile confirmate, se înregistrează peste 500 de cazuri suspecte şi 130 de decese suspecte”, a reamintit directorul OMS.

Epicentrul epidemiei se află în Ituri, o provincie din nord-estul RDC, la frontiera cu Uganda şi Sudanul de Sud. În această regiune auriferă se înregistrează zilnic mişcări intense de populaţie, legate de activitatea minieră.

Virusul s-a răspândit deja dincolo de graniţele provinciei Ituri şi ale RDC.

„Până în prezent, au fost confirmate 30 de cazuri în RDC, în provincia nordică Ituri”, a indicat directorul OMS, explicând că şi Uganda a raportat două cazuri, confirmate în capitala Kampala, dintre care un deces în rândul a două persoane care au călătorit din RDC.

„Şi, conform informaţiilor comunicate de Statele Unite ale Americii, un cetăţean american a fost testat pozitiv şi transferat în Germania”, a explicat Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Zeci de mii de decese

Ebola, care provoacă febră hemoragică extrem de contagioasă, rămâne o boală redutabilă în pofida vaccinurilor şi tratamentelor recente, eficiente doar împotriva tulpinii Zair, care a stat la originea celor mai mari epidemii înregistrate.

Acest virus a provocat peste 15.000 de decese în Africa în ultimii 50 de ani.

RDC a cunoscut o epidemie de Ebola între august şi decembrie 2025, soldată cu cel puţin 34 de decese. Cea mai mortală epidemie a lăsat în urmă aproape 2.300 de morţi din 3.500 de bolnavi, între 2018 şi 2020, notează AFP.

Potrivit Reuters, un grup de experţi condus de OMS se va reuni marţi pentru a discuta dacă există opţiuni de vaccinare care să contribuie la combaterea unui focar major de Ebola în estul RDC.

Nu există vaccinuri sau tratamente aprobate pentru tulpina Bundibugyo a virusului Ebola, care are o rată de mortalitate de până la 40%.

Cu toate acestea, există un vaccin numit Ervebo, produs de Merck, care este utilizat pentru tulpina Zair a Ebola, dar care a demonstrat că oferă o anumită protecţie împotriva tulpinii Bundibugyo în studii pe animale. Posibilitatea testării acestei opţiuni şi a altor opţiuni se va afla pe ordinea de zi.

„Când avem de-a face cu o epidemie provocată de o tulpină pentru care nu există contramăsuri, vom oferi recomandări cu privire la cea mai bună abordare", a declarat dr. Mosoka Fallah, director interimar al departamentului ştiinţific al Centrului African pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC Africa). „Vom analiza dovezile de care dispunem şi vom lua o decizie”, a precizat el.

