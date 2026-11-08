Live TV

Efectele inteligenței artificiale asupra atacurilor cibernetice: „Democratizarea AI a pus capabilităţi puternice la îndemâna tuturor”

Data publicării:
hacker
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Atacurile de phishing care utilizează Inteligenţa Artificială (AI) reprezintă peste 80% din activitatea globală de inginerie socială observată, conform datelor incluse în raportul Eset SMB Cyber Readiness Index 2026. Experții mai notează că „democratizarea” AI a pus în mâna tututuror oamenilor instrumente cibernetice puternice. 

„Miliarde de oameni şi dispozitive sunt conectate, serviciile cloud susţin viaţa de zi cu zi, iar «script kiddies» de odinioară au evoluat în organizaţii infracţionale cibernetice sofisticate, care oferă malware-as-a-service (MaaS) oricui este dispus să plătească. În prezent, atacatorii vizează întregul ecosistem digital - de la endpointuri şi workload-uri în cloud până la dispozitive IoT şi infrastructuri critice. În plus, un nou element perturbă peisajul ameninţărilor, şi anume inteligenţa artificială. Acest instrument puternic schimbă perspectiva asupra a ce înseamnă să rămâi cu adevărat rezilient cibernetic. Rapoartele din presă au arătat că agenţii AI demonstrează un nivel ridicat de inteligenţă la testele pentru identificarea vulnerabilităţilor din produse software. Potrivit informaţiilor publicate, Mythos de la Anthropic a identificat nu mai puţin de 271 de vulnerabilităţi doar în aplicaţia de browser Firefox şi peste 23.000 de alte vulnerabilităţi în mai mult de 1.000 de proiecte open-source. Şi este doar un sigur instrument”, a subliniat expertul în securitate cibernetică al eset, Mark Szabo, într-un articol de specialitate, publicat recent pe blogul din România al producătorului de soluţii antivirus.

Potrivit sursei citate, la începutul anului 2024, Microsoft şi OpenAI au raportat că „nu observaseră încă tehnici de atac bazate pe AI noi sau unice” şi au descris AI-ul, în mare parte, ca pe un accelerator de productivitate pentru atacatori.

„Dar, surpriză! Doar doi ani mai târziu, cercetătorii în securitate de la Google au raportat ceea ce ar putea fi primul exploit de tip zero-day dezvoltat cu ajutorul AI, iar ESET Research a descoperit PromptLock, primul ransomware bazat pe AI, precum şi PromptSpy, un malware pentru Android care utilizează abuziv GenAI în procesul său de execuţie. Aşadar, aşa cum se întâmplă adesea, presupunerile din tech expiră peste noapte. (...) Mesajele-capcană create manual sunt de domeniul trecutului. AI a accelerat considerabil realizarea materialelor de phishing, în mai multe limbi, extinzând astfel raza lor de acţiune la nivel global. Unele rapoarte arată că atacurile de phishing cu AI reprezintă peste 80% din activitatea globală de inginerie socială observată. IBM afirmă că AI a făcut phishingul atât de eficient, încât acum este nevoie de doar cinci minute pentru a crea un email, faţă de cele 16 ore necesare iniţial”, notează specialistul.

Analiza de specialitate include şi un raport al Gartner, conform căruia până la 62% dintre organizaţii s-au confruntat cu un atac de tip deepfake - folosind conţinut media sintetic, generat sau manipulat cu ajutorul AI pentru a părea real.

De asemenea, constatările IBM arătau că 97% dintre companiile care au raportat un incident de securitate asociat AI nu dispuneau de controale adecvate pentru accesul la AI, iar 63% nu aveau politici de guvernanţă în domeniu.

„Democratizarea AI a pus capabilităţi puternice la îndemâna tuturor, de la utilizatori din mediul de business la pasionaţi, studenţi şi aşa-numiţii «vibe coders», care dezvoltă aplicaţii cu puţină pregătire în domeniul securităţii sau al dezvoltării software. Deşi tocmai accesibilitatea reprezintă unul dintre cele mai mari avantaje ale AI, generează în acelaşi timp un decalaj de competenţe: oamenii pot implementa acum fluxuri de lucru bazate pe AI - precum capabilităţi AI agentice printr-un instrument precum OpenClaw - şi pot conecta modelele la date sensibile sau chiar dezvolta instrumente pe zona de producţie, cu mult înainte de a înţelege pe deplin implicaţiile de securitate, confidenţialitate şi guvernanţă. De multe ori, adminii IT nu ştiu ce instrumente AI sunt utilizate, ce date sunt încărcate, dacă rezultatele generate sunt sigure sau dacă elementele AI introduse în fluxurile de lucru pot fi de încredere”, explică Szabo.

Datele centralizate de Eset relevă, totodată, că dintr-un total de 900.000 de aptitudini analizate ale AI, 25.000 erau suspecte, iar peste 3.000 erau în mod clar maliţioase. Practic, cele din urmă pot extrage date, pot descărca şi executa programe malware, pot ignora instrucţiunile utilizatorului, pot modifica subtil comportamentul unui agent în timp sau chiar pot modifica skill-ul în sine.

Eset a fost fondată în anul 1992 în Bratislava (Slovacia) şi se situează în topul companiilor care oferă servicii de detecţie şi analiză a conţinutul malware, fiind prezentă în peste 180 de ţări.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
American dollars. Currency exchange. banking and business. United States economy. Market and stock market analysis. flat lay. Financial background
1
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații...
Ce înseamnă cifrele menționate pe ouă. Foto Getty Images
2
Ce înseamnă cifrele de pe ouă. Diferența dintre codurile 0, 1, 2 și 3 și ce să verifici...
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
3
Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, Ben Hodges, despre relația lui Trump cu Putin...
Shooting on the Main Square in Krakow
4
Atac armat în Cracovia: șase morți și 16 răniți. Autorul, care purta o ținută de tip...
Elena-Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale.
5
Șefa CCR, Simina Tănăsescu, apără decizia de anulare a alegerilor prezidențiale: Nu e un...
Crima care a zdruncinat întreaga țară: ”Monstrul” și-a primit pedeapsa, după ce și-a ucis fosta iubită în toaleta restaurantului
Digi Sport
Crima care a zdruncinat întreaga țară: ”Monstrul” și-a primit pedeapsa, după ce și-a ucis fosta iubită în toaleta restaurantului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rome - FI, States General of the Guarantors - The Ideas, the Battles, the Reforms", Italy - 06 Nov 2026
Șeful diplomației italiene a fost ținta unui atac informatic. „Datele mele personale sunt difuzate pe dark web”
packaged frozen vegetables in supermarket freezers
Agențiile federale americane emit un avertisment în urma seriei de atacuri cibernetice asupra sistemelor de refrigerare
frigider banca de sange
Băncile de sânge, noua țintă a atacurilor cibernetice. Trei centre regionale au fost vizate în Franța
Pints of blood at hospital blood bank
Atacurile cibernetice din Europa se extind la depozitele de sânge. Ce au făcut hackerii în Franța
packaged frozen vegetables in supermarket freezers
Două grupuri de hackeri pro-ruși revendică atacurile asupra sistemelor de refrigerare din Europa
Recomandările redacţiei
Poland: Six killed in Krakow Shooting - 07 Nov 2026
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine...
drone Shahed
Drone detectate lângă Insula Șerpilor. Aeronave şi elicoptere ale...
Screenshot 2026-06-30 102743
Rusia spune că împărţirea zonelor de influenţă cu SUA şi China este...
Ancheta continuă, centrul vechi este în continuare închis în Cracovia. Foto Profimedia
Doi chirurgi se aflau la un restaurant în apropierea zonei atacului...
Ultimele știri
Incident grav la Poliția Locală Constanța. Armă descărcată accidental de o polițistă: glonțul a ricoșat în podea și într-un geam
Cum vrea America să izoleze Iranul: grup de lucru special pentru blocarea rutelor terestre
Putin duce o campanie de război hibrid împotriva Irlandei, în perspectiva găzduirii de către aceasta a unor summituri importante ale UE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se schimbă radical viața pentru 3 zodii până la final de noiembrie. Norocul le surâde după o perioadă plină...
Cancan
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a...
Fanatik.ro
„Mi-a spus că are dureri în piept și a transpirat”. Dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui Baiaram
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
Momente dramatice pentru Ștefan Baiaram: tatăl său a făcut dublu infarct şi se află în stare critică!
Adevărul
„Nebunii” sultanului, călăreții care au băgat în sperieți Europa. Povestea adevărată a războinicilor în...
Digieconomic
Impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi introdusă în 2027. Anunțul ministrului Finanțelor
Digi FM
Vin 20 de grade în România, după un episod de frig extrem! Cum se schimbă vremea începând de miercuri
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții! Donald Trump a primit răspunsul, după ce a spus: ”Dana, te rog, acceptă oferta”
Pro FM
Bonnie Tyler, o iubire de-o viață cu Robert Sullivan. Viața neconvențională pe care artista a construit-o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Scandal între Michael Douglas și Julia Roberts la o petrecere. A jignit-o după ce băuse: „Ia-ți mâinile de pe...
Adevarul
A renunțat la o carieră de succes în România și a luat-o de la zero în America. Povestea cofetarului care a...
Newsweek
Testul de 30 de secunde pe care orice pensionar trebuie să-l facă. Ce dezvăluie despre sănătate?
Digi FM
Ce mănâncă o femeie de 101 ani ca să trăiască atât de mult: „Îmi permit și un gin tonic”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Ce s-a întâmplat cu o broască după ce a înghițit un licurici. Imaginile sunt virale: „E o nebunie”
Film Now
Ce spune Cristian Mungiu despre „Fjord”, pelicula în care joacă Sebastian Stan: „Oamenii au nevoie de timp”
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile la revenirea lui Kanye West în lumea modei. Apariție rară alături de...