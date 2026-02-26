Live TV

News Alert Donald Trump, invitat la București în luna mai, pentru Summitul B9 (surse)

Data actualizării: Data publicării:
donald trump - noiembrie 2025
Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia

Donald Trump ar urma să fie invitat la Summitul B9 de la București, de pe 13 mai, au declarat surse politice pentru Digi24. Formatul B9 reunește statele de pe flancul estic al NATO (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia) și are ca temă principală securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina.

În cazul în care președintele american nu va putea răspunde invitației, este probabil ca în locul său să participe șeful diplomației americane, Marco Rubio, transmite jurnalista Digi24 Cristina Cileacu. 

Formatul București 9 a luat naștere ca reacție la atitudinea agresivă a Rusiei, în special după anexarea peninsulei Crimeea și desfășurarea operațiunilor militare din Donbas în 2014.

Toate țările alianței fie au făcut parte din fosta Uniune Sovietică (URSS), fie au făcut parte din sfera sa de influență.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
2
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Russia Putin
3
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
4
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
Viktor Orban
5
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce a urmat face înconjurul lumii
Digi Sport
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce a urmat face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Two small national flags of the United States and Russia placed on a conference table, with a blurred background of an important international meeting
Negocieri sub amenințarea războiului: SUA și Iran, a treia rundă de discuții nucleare. Mobilizări militare americane în regiune
trump donald
Cum încearcă Iranul să-l „mituiască” pe Donald Trump pentru a evita un posibil război cu SUA: „Formulate special pentru el” (FT)
trump ali khamenei
Ce se întâmplă dacă Trump ordonă bombardarea Iranului. Cele cinci scenarii posibile
o mare parte din uraniul îmbogățit al Iranului este îngropat la Isfahan
„Situația politică ar fi mai favorabilă” dacă Israelul ar ataca primul Iranul, spun oficialii de la Casa Albă: „Mai multe motive”
Donald trump și Xi Jinping
Criză de pământuri rare în SUA: industria aerospațială și semiconductorii, afectați de blocajele Chinei (Reuters)
Recomandările redacţiei
ciprian serban
Semnele de întrebare din CV-ul ministrului Transporturilor. Cum...
Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău.
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un...
groapa bucuresti
După 12 ani, un biciclist rănit grav din cauza gropilor din Capitală...
almasu mare
Un primar din Alba stinge lumina în comună, după ce consilierii...
Ultimele știri
Jeffrey Epstein a traficat femei „prin aeroporturile din Marea Britanie” până cu o lună înainte de arestare, în 2019
Ce spune Ciprian Ciucu despre blocarea ședințelor CGMB de către consilieri PSD, PUSL și AUR care au lipsit de la întrunire
Viktor Orban cere intervenția UE în criza conductei Drujba și condiționează împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Pești din 26 februarie 2026. Secretele pot ieși la iveală
Cancan
Raportul toxicologic al lui Mario Berinde din Cenei e public. Ce au descoperit medicii legiști la analize...
Fanatik.ro
Suma uriaşă pe care o face CFR Cluj din vânzarea de bilete la derby-urile cu FCSB: “Se fac bani serioşi!”
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
RO-Alert la ISU. Număr tot mai mare de pensionări și demisii în ultimii ani. Pompierii abia mai fac față în...
Adevărul
Planurile ascunse ale lui Putin. Ce urmărește Rusia dincolo de subjugarea Ucrainei și paralizarea UE. „Mergem...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
6 ani de la primul caz de coronavirus din Romania. Imaginile care au șocat o țară întreagă și ce a urmat
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Cel mai mare tunel de autostradă din România, ajuns la jumătate. Când va fi străpuns tunelul de pe Autostrada...
Newsweek
Pensionarii vor fi obligați să iasă din pensie și să se angajeze. Banii nu le vor ajunge. Exemplul Spaniei
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...