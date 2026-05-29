Live TV

DSU va cumpăra prin SAFE două aeronave C-27J Spartan pentru misiuni de urgenţă

Data publicării:
Avion C 27 J Spartan in zbor deasupra campiei
Avion C 27 J Spartan Foto: MApN
Din articol
Fiabilitate ridicată

Două aeronave C-27J Spartan, destinate intervenţiilor în situaţii de urgenţă - precum cutremure majore, inundaţii, incendii de vegetaţie de amploare, accidente colective, evacuări medicale multiple - vor fi achiziţionate prin programul SAFE, anunţă Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

Potrivit unui comunicat al DSU, Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de dezvoltare a capabilităţilor sale aeriene prin achiziţionarea, în cadrul mecanismului SAFE - Security Action for Europe, a două aeronave de transport tactic C-27J Spartan, destinate consolidării capacităţii naţionale de intervenţie în situaţii de urgenţă şi crize complexe, protecţie civilă şi sprijin umanitar.

Cele două aeronave vor fi operate de Inspectoratul General de Aviaţie al MAI, structură aflată în coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, şi vor fi utilizate în România şi în cadrul mecanismelor de cooperare europeană, în misiuni din domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, al protecţiei civile şi în acordarea sprijinului necesar pentru populaţia afectată de dezastre sau alte situaţii critice.

Noua capabilitate aeriană va permite Ministerului Afacerilor Interne să gestioneze eficient misiuni specifice unor scenarii diverse precum cutremure majore, inundaţii, incendii de vegetaţie de amploare, accidente colective, situaţii CBRN, evacuări medicale multiple, transportul echipelor medicale, al echipelor specializate şi al materialelor de intervenţie, precum şi acordarea sprijinului necesar pentru populaţie.

Fiabilitate ridicată

Aeronava C-27J Spartan este recunoscută la nivel european pentru fiabilitatea ridicată, versatilitatea operaţională, inclusiv prin capabilitatea de a opera de pe piste scurte sau neamenajate. Aceste caracteristici recomandă aeronava pentru misiuni complexe, inclusiv pentru intervenţii rapide în zone greu accesibile sau afectate de dezastre, unde timpul de reacţie şi capacitatea ridicată de transport sunt vitale pentru salvarea de vieţi omeneşti şi reducerea impactului asupra comunităţilor afectate, precizează sursa citată.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. A fost...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
2
„Nu există probe”: reacția Rusiei după acuzațiile privind drona căzută la Galați. Ce...
drapel nato langa ale aliatilor
3
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
profimedia-1019040261
4
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei...
om cu umbrela in ploaie
5
Meteorologii au emis noi avertizări de ploi și vânt puternic. HARTA zonelor afectate de...
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
Digi Sport
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Avion F-35A Lightning II
„Vin avioanele F-35!” Polonia primește celebrele aparate de vânătoare americane. „Vești bune pentru noi, vești proaste pentru Rusia”
Un KC-135 Stratotanker alimentează un aparat A C-17 Globemaster III
Un raport destinat Congresului arată că armata americană a pierdut cel puțin 42 de avioane și drone în operațiunea din Iran
ambulanta 112
DSU anunță control în Bacău după moartea unui elev de 15 ani la școală. Anchete privind intervenția medicală
drapelele sua si cubei
Trump a trimis avioane spion în apropierea Cubei. A făcut același lucru înainte de capturarea lui Maduro sau invadarea Iranului
U.S. Navy USS New Orleans Takes Part In Iranian Blockade
Război în Orientul Mijlociu, ziua 55. Donald Trump afirmă că „nu va folosi arma nucleară” împotriva Iranului
Recomandările redacţiei
blocul din galati lovit de drona
Drona prăbuşită la Galaţi era rusească, confirmă NATO
FED VENIRE BLOC NICUSOR DAN 290526 R7_186556
Nicușor Dan, la Galați: O dronă lovită deasupra Ucrainei și-a...
vladimir putin (1)
Vladimir Putin, prima declarație despre drona rusească prăbușită în...
radu miruta nato
Miruță, despre activarea Articolului 4 al NATO: Am decis în CSAT să...
Ultimele știri
Bolojan: Romgaz a preluat Azomureş. Salvează producţia de îngrăşăminte pentru agricultura din România şi va asigura preţuri stabile
Putin anunță că Rusia este pregătită să reia negocierile cu Ucraina, în timp ce Kievul lovește infrastructura energetică rusă
Ilie Bolojan: Să vă gândiți ce înseamnă acțiuni iresponsabile în politică care țin de contestarea legislației privind atacarea dronelor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie...
Fanatik.ro
Denis Alibec a înjurat copiii de la Barca Academy după Chindia – Farul 3-3. Decizia Comisiei de Disciplină...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
George Puşcaş, out din lot la Dinamo – FCSB! Oficialii au încercat să-l aducă de urgenţă pe Alex Pop de la...
Adevărul
Un angajat al primăriei a găsit din întâmplare lingouri de aur de 40.000 de euro în timp ce tundea iarba
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E scandal în Spania! Atletico Madrid ”așteaptă să anunțe oficial” transferul lui Lamine Yamal
Pro FM
Thalía, declarații dureroase la 15 ani de la moartea mamei sale: „Mi-e foarte dor de tine, încă am instinctul...
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
La 74 de ani, se trezește la 4 dimineața și merge la serviciu: povestea pensionarei care a uimit un manager...
Newsweek
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”