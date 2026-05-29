DSU va cumpăra prin SAFE două aeronave C-27J Spartan pentru misiuni de urgenţă

Două aeronave C-27J Spartan, destinate intervenţiilor în situaţii de urgenţă - precum cutremure majore, inundaţii, incendii de vegetaţie de amploare, accidente colective, evacuări medicale multiple - vor fi achiziţionate prin programul SAFE, anunţă Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

Potrivit unui comunicat al DSU, Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de dezvoltare a capabilităţilor sale aeriene prin achiziţionarea, în cadrul mecanismului SAFE - Security Action for Europe, a două aeronave de transport tactic C-27J Spartan, destinate consolidării capacităţii naţionale de intervenţie în situaţii de urgenţă şi crize complexe, protecţie civilă şi sprijin umanitar.

Cele două aeronave vor fi operate de Inspectoratul General de Aviaţie al MAI, structură aflată în coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, şi vor fi utilizate în România şi în cadrul mecanismelor de cooperare europeană, în misiuni din domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, al protecţiei civile şi în acordarea sprijinului necesar pentru populaţia afectată de dezastre sau alte situaţii critice.

Noua capabilitate aeriană va permite Ministerului Afacerilor Interne să gestioneze eficient misiuni specifice unor scenarii diverse precum cutremure majore, inundaţii, incendii de vegetaţie de amploare, accidente colective, situaţii CBRN, evacuări medicale multiple, transportul echipelor medicale, al echipelor specializate şi al materialelor de intervenţie, precum şi acordarea sprijinului necesar pentru populaţie.

Fiabilitate ridicată

Aeronava C-27J Spartan este recunoscută la nivel european pentru fiabilitatea ridicată, versatilitatea operaţională, inclusiv prin capabilitatea de a opera de pe piste scurte sau neamenajate. Aceste caracteristici recomandă aeronava pentru misiuni complexe, inclusiv pentru intervenţii rapide în zone greu accesibile sau afectate de dezastre, unde timpul de reacţie şi capacitatea ridicată de transport sunt vitale pentru salvarea de vieţi omeneşti şi reducerea impactului asupra comunităţilor afectate, precizează sursa citată.

Editor : Sebastian Eduard