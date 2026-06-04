Rezultatele anchetei în cazul elevului care a murit la şcoală, în Bacău. Ce a descoperit DSU în urma verificărilor

Concluziile verificărilor făcute de DSU la Bacău, unde un băiat de 15 ani a murit la şcoală, după ce i s-a făcut rău, arată că medicul coordonator nu a valorificat toate resursele disponibile la momentul solicitării, adică nu a trimis un echipaj cu medic şi nu a solicitat un elicopter SMURD, deşi cazul era încadrat la ”Cod roşu”. Totodată, nu a fost utilizată o resursă de prim ajutor calificat aflată în proximitatea locului intervenţiei, anunță Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă. .

„Referitor la cazul intervenţiei medicale din data de 20.05.2026, Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă îşi exprimă profundul regret pentru decesul copilului din judeţul Bacău şi transmit sincere condoleanţe familiei îndoliate. Respectul faţă de suferinţa familiei şi obligaţia instituţională de a clarifica toate aspectele legate de intervenţia medicală au stat la baza demersurilor întreprinse de cele două instituţii în perioada imediat următoare producerii acestui eveniment”, a arătat, joi seară, într-o postare pe Facebook, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

Reprezentanții DSU au amintit că, după ce un adolescent de 15 ani a murit la şcoală, după ce i s-a făcut rău, au fost declanşate verificări privind modul de gestionare a intervenţiei şi respectarea procedurilor operaţionale aplicabile. Astfel, în 22 mai, o echipă de inspecţie a DSU s-a deplasat la sediul structurilor care asigură asistenţa medicală de urgenţă în judeţul Bacău (SAJ Bacău, UPU-SMURD a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, ISUJ Bacău), precum şi la sediul Şcolii Gimnaziale din localitatea Vladnic, comuna Parincea, judeţul Bacău (locul intervenţiei), pentru a verifica modul de asigurare a asistenţei medicale de urgenţă la nivel prespitalicesc, activitatea fiind desfăşurată în coordonare instituţională cu Ministerul Sănătăţii.

Astfel, s-a stabilit că, în 20 mai, la ora 12.31, a fost recepţionat prin SNUAU 112 un apel care semnala un copil inconştient. Operatorii SAJ din dispeceratul integrat ISU-SAJ Bacău au adresat întrebările specifice protocolului şi au oferit instrucţiuni de prim ajutor până la sosirea echipajelor medicale. După apelul iniţial, au fost înregistrate mai multe apeluri de revenire prin care a fost comunicată evoluţia situaţiei şi au fost furnizate noi recomandări de prim ajutor.

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”La momentul apelului existau disponibile la nivelul staţiei centrale a SAJ Bacău: un echipaj medical de urgenţă cu medic şi mai multe echipaje medicale de urgenţă cu asistent. Un alt echipaj cu medic era în misiune la Iaşi. La nivelul judeţului nu era operaţional un echipaj de terapie intensivă mobile SMURD, din cauza lipsei de personal medical de la nivelul UPU Bacău. Deşi simptomatologia raportată se încadra în categoria urgenţelor majore (Cod Roşu – copil care nu respiră), a fost alertat iniţial un echipaj medical de urgenţă cu asistent. Conform reglementărilor aplicabile, se impunea a fi luată în considerare trimiterea la caz, în fază iniţială, a altor categorii de resurse, precum echipaj medical cu medic (care era disponibil şi care a fost direcţionat la caz ulterior, fiind alertat la ora 13.51 şi ajungând la locul solicitării la ora 14.22) sau echipaj de salvare aeriană (care era disponibil)”, a arătat DSU.

Potrivit sursei citate, nu au fost identificate dovezi privind alertarea unui elicopter SMURD, deşi erau disponibile două elicoptere SMURD, aflate unul în Braşov şi altul în Galaţi, iar condiţiile meteorologice permiteau executarea misiunii.

În urma verificărilor s-a stabilit că primul echipaj medical a ajuns la locul intervenţiei la aproximativ 26 de minute de la apelul iniţial, fiind constatată depăşirea timpului maxim de ajungere prevăzut pentru intervenţiile în mediul rural.

”Mai mult, la nivelul Punctului de Lucru Parincea, aparţinând Detaşamentului de Pompieri Bacău, era disponibilă o autospecială de stingere cu apă şi spumă care avea în dotare rucsacul de prim ajutor, fiind încadrată cu trei subofiţeri care deţin competenţe în acordarea primului ajutor calificat. Resursa putea fi alocată intervenţiei, având în vedere interesul pacientului şi faptul că aceasta era cea mai apropiată resursă de locul solicitării. În această situaţie, manevrele de resuscitare puteau fi iniţiate de personal cu pregătire paramedicală până la sosirea echipajului medical de urgenţă”, a subliniat DSU.

La locul intervenţiei, s-a stabilit că, la sosirea primului echipaj medical, persoanele aflate acolo făceau deja manevre de resuscitare, acesta preluând şi continuând manevrele de resuscitare.

”Din verificări a rezultat că la faţa locului au fost prezente şi cadre medicale din comunitate înainte de sosirea echipajului de urgenţă, dar care nu efectuau manevre medicale la momentul ajungerii echipajului de urgenţă, aşa cum reiese din imaginile filmate de camera de bord a autospecialei. Echipajul medical ajuns la locul solicitării nu a transmis date medicale medicului coordonator, nici prin intermediul staţiei de emisie recepţie, nici prin sistemul de telemedicină, aşa cum prevăd protocoalele în vigoare”, a menţionat DSU.

Concluziile verificărilor au arătat că acest caz a fost încadrat ca urgenţă majoră, corespunzătoare categoriei ”Cod Roşu”, pentru care procedurile permit alertarea unor resurse cu nivel superior de competenţă.

”Medicul coordonator nu a valorificat toate resursele disponibile la momentul solicitării, deşi acestea erau disponibile. Nu a fost solicitată o resursă aeriană, deşi cadrul procedural permitea acest lucru şi existau resurse disponibile. Nu a fost utilizată o resursă de prim ajutor calificat aflată în proximitatea locului intervenţiei. În cadrul Dispeceratului Integrat ISU-SAJ Bacău a fost identificat un paravan care separa dispecerii pompieri de dispecerii SAJ, aspect ce poate conduce la deficienţe privind comunicarea şi coordonarea situaţiilor de urgenţă”, a subliniat DSU.

Ca urmare, raportul a fost transmis către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, Colegiul Medicilor şi Ministerul Sănătăţii.

Totodată, au fost date sancţiuni contravenţionale în cuantum de 5.000 de lei şi s-a declanşat o cercetare internă privind modul de dispecerizare a cazului şi nealertarea resursei aeriene disponibile.

De asemenea, s-a decis reinstruirea personalului medical, a dispecerilor ISU şi a coordonatorilor medicali în ceea ce priveste criteriile de alertare a resurselor aeriene, aplicarea procedurilor operaţionale şi gestionarea urgenţelor majore, reinstruirea personalului privind obligaţia utilizării tuturor resurselor disponibile în interesul pacientului, eliminarea factorilor care afectează comunicarea în dispeceratul integrat (paravanul), reinstruirea întregului personal operativ privind contravenţiile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia sistemului naţional de asistenţă medicală de urgenţă, analizarea, în cadrul UPU Bacău, a posibilităţii operaţionalizării unu echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD.

”Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă reafirmă că fiecare situaţie care implică pierderea unei vieţi omeneşti este tratată cu maximă seriozitate şi responsabilitate. Verificările efectuate au avut ca obiectiv exclusiv stabilirea adevărului, identificarea eventualelor disfuncţionalităţi şi adoptarea măsurilor necesare pentru creşterea nivelului de siguranţă şi a calităţii asistenţei medicale de urgenţă acordate cetăţenilor. Cele două instituţii vor continua să colaboreze cu toate autorităţile competente pentru clarificarea completă a circumstanţelor acestui caz şi pentru implementarea tuturor măsurilor care se impun în urma concluziilor rezultate din verificări”, a mai arătat sursa citată.

Băiatul în vârstă de 15 ani care a murit la şcoală s-a înecat cu propria vomă, arătau primele concluzii ale medicilor legişti. El se afla în curtea unităţii şcolare din comuna Parincea, alături de doi colegi.

Editor : A.P.