Barem de corectare la matematică de la Bacalaureat 2026: Cum sunt evaluate subiectele și câte puncte valorează fiecare cerință

Ministerul Educației va publica miercuri, la ora 15:00, baremul oficial de evaluare și de notare pentru proba scrisă la matematică din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026. Documentul le va permite candidaților să verifice rezolvările corecte ale subiectelor și să își estimeze punctajul obținut la examen.

Potrivit modelelor oficiale de barem publicate de Ministerul Educației pentru pregătirea examenului, fiecare dintre cele trei subiecte este evaluat cu câte 30 de puncte, iar elevii primesc încă 10 puncte din oficiu

Bacalaureat 2026: Barem de corectare la matematică

Conform modelelor oficiale de evaluare, se acordă punctajul integral pentru orice metodă de rezolvare corectă, chiar dacă aceasta diferă de cea prezentată în barem. Nu se acordă fracțiuni de punct, însă pot fi acordate punctaje intermediare pentru rezolvările parțiale, în limitele prevăzute de barem.

Cum sunt punctate subiectele

Subiectul I valorează 30 de puncte și cuprinde exerciții care verifică aplicarea noțiunilor fundamentale de matematică, precum calcule algebrice, ecuații, funcții, probabilități, geometrie analitică sau elemente de trigonometrie, în funcție de profilul urmat de candidat. În barem, fiecare cerință este împărțită în etape de rezolvare, pentru care se acordă, de regulă, câte 2 sau 3 puncte, în funcție de complexitatea acesteia. Astfel, elevii pot obține punctaj și pentru rezolvările parțiale.

Subiectul al II-lea valorează 30 de puncte și este alcătuit din două probleme, fiecare cu mai multe subpuncte și evaluează capacitatea de rezolvare a unor probleme de dificultate medie, care implică, în funcție de filieră, matrici, sisteme de ecuații, polinoame sau alte noțiuni specifice programei. Și în acest caz, baremul acordă câte 2 sau 3 puncte pentru fiecare etapă a rezolvării, astfel încât punctajul poate fi obținut chiar dacă soluția nu este finalizată integral.

Subiectul al III-lea valorează, de asemenea, 30 de puncte și cuprinde cele mai complexe cerințe ale examenului. Acesta verifică aplicarea metodelor de analiză matematică și de algebră, iar punctajul este acordat atât pentru rezultatul final, cât și pentru corectitudinea demonstrațiilor, a calculelor și a raționamentului matematic prezentat în rezolvare.

Există bareme diferite în funcție de profil

Ministerul Educației publică bareme distincte pentru fiecare variantă a probei de matematică, în funcție de filiera și specializarea absolvită. Astfel, candidații de la profilul matematică-informatică, științe ale naturii, filiera tehnologică și profilul pedagogic își verifică lucrările folosind baremul corespunzător subiectului pe care l-au susținut

Editor : C.S.