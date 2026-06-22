Barem de corectare la limba română. Cum se rezolvau subiectele la Evaluarea Națională 2026

Ministerul Educației a publicat baremul de evaluare și notare pentru proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale 2026, susținută luni, 22 iunie, de absolvenții clasei a VIII-a. Documentul oficial indică modul de rezolvare a cerințelor și punctajul acordat pentru fiecare răspuns. Digi24.ro vă prezintă integral grila pe baza căreia vor fi evaluate lucrările candidaților.

Examenul a debutat la ora 9:00, elevii având la dispoziție 120 de minute pentru rezolvarea subiectelor. Potrivit Ministerului Educației, punctajul maxim care poate fi obținut este de 100 de puncte, dintre care 10 sunt acordate din oficiu.

Ministerul Educației a publicat baremul de corectare la limba română

La câteva ore după încheierea probei, Ministerul Educației a publicat pe platforma evaluare.edu.ro baremul de notare și subiectele pentru examenul de limba și literatura română.

Documentul stabilește răspunsurile considerate corecte pentru fiecare item și modul în care vor fi acordate punctele de către profesorii evaluatori. Baremul reprezintă reperul oficial folosit în procesul de corectare a lucrărilor și le permite elevilor să își estimeze rezultatul obținut la examen.

Barem de notare, limba romana. Pagina 1 Deschide galeria foto

Pe lângă subiectele distribuite în sălile de examen, Ministerul Educației pregătește în fiecare an și o variantă de rezervă. Aceasta este utilizată doar în situații excepționale, dacă apar incidente care afectează desfășurarea probei, și este concepută astfel încât să aibă aceeași structură și un grad similar de dificultate cu subiectul principal.

Citește și descarcă: Barem de evaluare și notare la limba română - rezervă.

Ce au avut de rezolvat elevii la prima probă scrisă

La Evaluarea Națională 2026, candidații au primit două texte suport, pe baza cărora au avut de rezolvat cerințe de înțelegere a textului, vocabular, gramatică și redactare. Potrivit subiectelor publicate de Ministerul Educației, textele au fost selectate din volume semnate de Veronica D. Niculescu și Carmen Strungaru.

Cerințele au vizat identificarea unor informații explicite, interpretarea mesajului transmis, utilizarea corectă a normelor limbii române și argumentarea unui punct de vedere. La Subiectul al II-lea, elevii au avut de redactat un rezumat al unuia dintre textele suport, respectând limitele de spațiu și cerințele prevăzute în enunț.

Cum se desfășoară evaluarea lucrărilor

Lucrările sunt evaluate digitalizat, prin intermediul platformei utilizate de Ministerul Educației la examenele naționale. Fiecare lucrare este corectată de doi profesori evaluatori, în conformitate cu baremul oficial. În cazul în care diferența dintre punctajele acordate de cei doi evaluatori depășește limita prevăzută de metodologie, lucrarea este reevaluată.

Primele rezultate ale Evaluării Naționale 2026 vor fi afișate pe 1 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi, elevii vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații în intervalul 14:00-18:00, procedură care va continua și în zilele de 2 și 3 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 8 iulie.

Următoarele probe din cadrul Evaluării Naționale 2026

După examenul la limba și literatura română, absolvenții clasei a VIII-a vor susține miercuri, 24 iunie, proba scrisă la matematică. Elevii care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor participa vineri, 26 iunie, la examenul de limba și literatura maternă. Rezultatele obținute la Evaluarea Națională reprezintă principalul criteriu pentru admiterea în învățământul liceal.

Editor : C.S.