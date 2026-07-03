Baremul de corectare la limba și literatura maternă la Bacalaureat 2026: Cum sunt punctate răspunsurile elevilor la examen

Ministerul Educației publică vineri, la ora 15:00, baremul oficial de evaluare și notare pentru proba scrisă la limba maternă din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026. Documentul le va permite absolvenților care au susținut testarea să verifice rezolvările oficiale și să își estimeze punctajul obținut.

Proba la limba și literatura maternă încheie sesiunea examenelor scrise din cadrul Bacalaureatului 2026. După finalizarea evaluării lucrărilor, Ministerul Educației va publica rezultatele inițiale pe 7 iulie.

Bacalaureat 2026: Barem de corectare la limba și literatura maternă

Baremul de evaluare și de notare stabilește modul în care sunt acordate punctajele pentru fiecare cerință și reprezintă documentul în baza căruia profesorii corectează lucrările. Potrivit Ministerului Educației, este notată orice rezolvare corectă, fără acordarea unor punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute în barem. Totodată, nu se acordă fracțiuni de punct, iar nota finală se obține prin împărțirea la zece a punctajului total acordat lucrării.

Toate examenele sunt evaluate cu un punctaj maxim de 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu. Restul punctajului este distribuit între cele trei subiecte, potrivit baremului specific fiecărei discipline.

Cum sunt punctate subiectele

Primul subiect evaluează, de regulă, capacitatea candidaților de a înțelege și interpreta un text la prima vedere. Cerințele pot viza identificarea unor informații explicite sau implicite, explicarea sensului unor cuvinte ori expresii, argumentarea unui punct de vedere sau analiza unor elemente de conținut și de limbaj. În funcție de barem, exercițiile de identificare și explicare sunt notate, în general, cu 2-6 puncte, în timp ce cerințele care presupun argumentare sau analiză pot valora între 6 și 10 puncte.

Al doilea subiect urmărește evaluarea cunoștințelor de limbă și literatură prin exerciții adaptate programei de examen. În funcție de disciplină, candidații pot avea de analizat un fragment literar, de identificat elemente de limbă și stil, de explicat procedee artistice sau de redactat un text pe baza cerințelor formulate.

Ultimul subiect presupune redactarea unui eseu structurat, construit pe baza operelor și autorilor prevăzuți în programa de examen pentru limba maternă susținută. Cerințele pot viza analiza unei opere literare, caracterizarea unui personaj, evidențierea particularităților unui gen sau curent literar ori compararea unor texte, în funcție de specificul fiecărei discipline. Acest subiect are, de regulă, cea mai mare pondere în punctajul final, fiind evaluat atât din perspectiva conținutului, cât și a organizării și exprimării. În funcție de baremul fiecărei limbi materne, eseul poate valora aproximativ 30 de puncte.

Baremul de corectare se publică la ora 15:00

După încheierea examenului, Ministerul Educației publică, la ora 15:00, baremele de evaluare și notare pentru proba la alegere a profilului și specializării, atât pentru profilul real, cât și pentru profilul uman, pe platforma oficială dedicată examenelor naționale, subiecte.edu.ro. Odată cu acestea sunt disponibile și variantele oficiale ale subiectelor susținute de candidați.

Editor : M.C.