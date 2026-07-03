Live TV

Baremul de corectare la limba și literatura maternă la Bacalaureat 2026: Cum sunt punctate răspunsurile elevilor la examen

Data publicării:
Baremul de corectare la limba și literatura maternă la Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Baremul de corectare la limba și literatura maternă la Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Bacalaureat 2026: Barem de corectare la limba și literatura maternă Baremul de corectare se publică la ora 15:00

Ministerul Educației publică vineri, la ora 15:00, baremul oficial de evaluare și notare pentru proba scrisă la limba maternă din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026. Documentul le va permite absolvenților care au susținut testarea să verifice rezolvările oficiale și să își estimeze punctajul obținut.

Proba la limba și literatura maternă încheie sesiunea examenelor scrise din cadrul Bacalaureatului 2026. După finalizarea evaluării lucrărilor, Ministerul Educației va publica rezultatele inițiale pe 7 iulie.

Bacalaureat 2026: Barem de corectare la limba și literatura maternă

Baremul de evaluare și de notare stabilește modul în care sunt acordate punctajele pentru fiecare cerință și reprezintă documentul în baza căruia profesorii corectează lucrările. Potrivit Ministerului Educației, este notată orice rezolvare corectă, fără acordarea unor punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute în barem. Totodată, nu se acordă fracțiuni de punct, iar nota finală se obține prin împărțirea la zece a punctajului total acordat lucrării.

Toate examenele sunt evaluate cu un punctaj maxim de 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu. Restul punctajului este distribuit între cele trei subiecte, potrivit baremului specific fiecărei discipline.

Cum sunt punctate subiectele

Primul subiect evaluează, de regulă, capacitatea candidaților de a înțelege și interpreta un text la prima vedere. Cerințele pot viza identificarea unor informații explicite sau implicite, explicarea sensului unor cuvinte ori expresii, argumentarea unui punct de vedere sau analiza unor elemente de conținut și de limbaj. În funcție de barem, exercițiile de identificare și explicare sunt notate, în general, cu 2-6 puncte, în timp ce cerințele care presupun argumentare sau analiză pot valora între 6 și 10 puncte.

Al doilea subiect urmărește evaluarea cunoștințelor de limbă și literatură prin exerciții adaptate programei de examen. În funcție de disciplină, candidații pot avea de analizat un fragment literar, de identificat elemente de limbă și stil, de explicat procedee artistice sau de redactat un text pe baza cerințelor formulate.

Ultimul subiect presupune redactarea unui eseu structurat, construit pe baza operelor și autorilor prevăzuți în programa de examen pentru limba maternă susținută. Cerințele pot viza analiza unei opere literare, caracterizarea unui personaj, evidențierea particularităților unui gen sau curent literar ori compararea unor texte, în funcție de specificul fiecărei discipline. Acest subiect are, de regulă, cea mai mare pondere în punctajul final, fiind evaluat atât din perspectiva conținutului, cât și a organizării și exprimării. În funcție de baremul fiecărei limbi materne, eseul poate valora aproximativ 30 de puncte.

Baremul de corectare se publică la ora 15:00

După încheierea examenului, Ministerul Educației publică, la ora 15:00, baremele de evaluare și notare pentru proba la alegere a profilului și specializării, atât pentru profilul real, cât și pentru profilul uman, pe platforma oficială dedicată examenelor naționale, subiecte.edu.ro. Odată cu acestea sunt disponibile și variantele oficiale ale subiectelor susținute de candidați.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
steag germania Reichstag guvern parlament
2
Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei
Sorin Grindeanu
3
„Acum, pe loc, îl semnez”. Sorin Grindeanu ar accepta rotativa și un acord de guvernare...
ilie bolojan ceas conferinta palatul victoria guvern
4
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Bolojan: Grindeanu a negat pur și simplu dreptul...
victoriei 2
5
Stația de metrou Piața Victoriei 2, închisă: 7 milioane de litri de apă au inundat...
Sorana Cîrstea a rămas "mască", după ce și-a aflat adversara de la Wimbledon: "Rar mi s-a întâmplat așa ceva!"
Digi Sport
Sorana Cîrstea a rămas "mască", după ce și-a aflat adversara de la Wimbledon: "Rar mi s-a întâmplat așa ceva!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Admitere la liceu 2026. Foto Getty Images
Admitere liceu 2026: Ministerul Educației explică greșelile care îi pot lăsa pe elevi fără un loc la profilul dorit
mihai dimian
Mihai Dimian: Profesorii au oprit mai multe tentative de fraudare la bacalaureat. Corectitudinea examenelor nu e negociabilă
perchezitii politie
Zeci de percheziţii în cinci judeţe, la persoane suspectate că au fraudat examenul de Bacalaureat 2026
Bareme de corectare modificate la BAC 2026. Foto Getty Images
Ministerul Educației a modificat baremele de la Bacalaureat 2026 după publicare. Ce răspunsuri s-au schimbat în documentele oficiale
Cum se calculează media la Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Cum se calculează media la Bacalaureat 2026. Condițiile prevăzute de Ministerul Educației
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Trei scenarii privind viitorul Guvern. În ce variantă ar putea fi...
Maia Sandu.
Prima reacție a Maiei Sandu după ce Alexandru Munteanu și-a dat...
US Secretary of Defence Pete Hegseth gestures at a conference
Ce voia, de fapt, să anunțe Pete Hegseth la reuniunea NATO de la...
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
Alertele de vreme rea au fost extinse: ANM a emis cod portocaliu și...
Ultimele știri
Ucraineanca Anastasia Berezovska, căutată de Interpol în cazul exploziei din Monaco
Procurorul general al României sare în apărarea DIICOT în cazul azilelor ilegale: „Procurorii nu răspund în fața curentelor de opinie”
Accident grav în Ialomița: o mașină a fost lovită de un tren de călători. Două persoane au murit, iar doi copii au fost răniţi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A știut că a găsit-o pe femeia vieții lui, dar a uitat să-i ceară numărul de telefon. Ce a făcut a doua zi a...
Cancan
Singura școală din București unde toți elevii au luat sub 5 la Evaluarea Națională 2026
Fanatik.ro
Marea Veneție, nu micul Paris! Cum a ajuns Bucureştiul să fie inundat de propria canalizare, administrată de...
editiadedimineata.ro
Instagram a rulat reclame cu materiale de abuz sexual asupra copiilor din India
Fanatik.ro
Primul transfer al Rapidului după succesul categoric cu Dinamo Kiev. „Are foarte multă forță”. Exclusiv
Adevărul
Cine este femeia care a vrut să-i elimine pe oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev și pe partenera sa într-un...
Playtech
Averea găsită la percheziții în dosarul azilelor din Bihor. Ce ascundea seiful lui Viorel Pașca, totul a fost...
Digi FM
Spike, primele declarații despre relația cu Livia Eftimie și divorțul ei de Cătălin Bordea: „Nu am luat nicio...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FIFA a făcut anunțul, după ce golul lui Gvardiol a fost anulat în minutul 90+13 al partidei Portugalia...
Pro FM
Loredana Groza, ținta comentariilor acide după o nouă apariție provocatoare: „Ne-a ajuns ce am văzut!” Cum...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jennifer Aniston, poze rare alături de partenerul ei, Jim Curtis. Fanii au reacționat ferm: „E copleșitor să...
Adevarul
De la opulență la supraviețuire. Cum încearcă Dubaiul să își reconstruiască mirajul după războiul cu Iranul
Newsweek
Schimbări importante la pensie în 2026. Femeile, obligate să muncească și să contribuie mai mult
Digi FM
Drama din spatele succesului portarului Paraguayului. Și-a vândut echipamentul pentru a-și salva fiul bolnav...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Hidratarea nu este suficientă pe timp de caniculă. Cum trebuie adaptată alimentația când sunt temperaturi...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Cupluri de la Hollywood care au sfidat diferențele de vârstă. Între unii parteneri sunt chiar și 31 de ani
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...