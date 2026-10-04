Băsescu: AUR și-a terminat potențialul de creștere și o s-o ia în jos. Va trebuie să dea explicații ca Georgescu

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică seară, la Digi24, întrebat despre sondajele în care AUR are cel mai bun scor în eventualitatea unor alegeri parlamentare, că partidul lui George Simion „și-a terminat potențialul de creștere și că o s-o ia în jos”. Mai mult, Băsescu spune că AUR va trebui „să explice finanțările și banii pe care i-a dat la televiziuni”.

Întrebat dacă dezamăgirea de clasa politică duce voturile spre zona de extremism, Traian Băsescu a răspuns: „Dezamăgirea a făcut să apară AUR”.

„Sondajele nu trebuie luate ca soluții definitive din punct de vedere electoral. Spre exemplu, eu cred că AUR și-a terminat potențialul de creștere și că o s-o ia în jos. Și mă tem că o să trebuiască să dea și niște explicații legate de finanțări, de toate cele. Nu numai Georgescu trebuie să explice cu finanțările, ci și AUR trebuie să explice banii pe care i-a dat la televiziuni. Sunt multe de explicat”.

„Ar trebui un partid nou”

Despre ce partid poate să crească în sondaje, Băsescu a spus că ar trebui unul nou.

„ Ar trebui un partid nou. Eu nu văd un motiv pentru care să votez din nou, să spunem PNL-ul, sau să votez din nou PSD-ul. N-am de ce să-i votez sau să votez AUR-ul. Un partid care cu două conserve, cu Peiu și cu Dungaciu, se prezintă ca fiind partid nou. Doamne, iartă-mă. Peiu a fost pe lângă Radu Vasile, a fost pe lângă Adrian Năstase. Deci Peiu să ne lase, poate vrea să ocupe de altceva, dar să nu se prezinte ca exponent al unui partid nou”, a mai spus Băsescu.

Declarațiile acestuia vin în contextul în care, potrivit unui sondaj Avangarde realizat în perioada 12-22 septembrie, AUR conduce în preferințele românilor, dacă ar avea loc alegeri parlamentare. Formațiunea fiind preferată de 36% dintre respondenții care și-au exprimat o opțiune de vot. PSD este la 23%, PNL la 16%, iar USR la 8%, în timp ce o parte dintre cei chestionați declară că sunt nehotărâți sau că nu ar participa la vot.

Amintim că, marți, Curtea de Apel Bucureşti a admis contestaţia procurorilor DIICOT şi a decis ca fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și afaceristul Ionel Rusen să fie arestați preventiv pentru 30 de zile.

Editor : C.L.B.