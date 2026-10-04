Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a amenințat Armenia că poate avea aceeași soartă ca Ucraina, având în vedere apropierea tot mai mare a Erevanului de Occident, relatează RBC Ukraine.

Potrivit oficialului rus, actuala conducere a Armeniei a ales în mod deliberat o direcție diferită pentru dezvoltarea țării. Medvedev a afirmat că, în opinia sa, o astfel de politică ar putea avea consecințe negative pentru republică.

„Actuala conducere a Armeniei consideră că este oportun să schimbe direcția de dezvoltare a țării. Sunt convins că nici acest lucru nu va duce la nimic bun”, a spus el.

În același timp, Medvedev a avertizat Erevanul că ar fi bine să evite un scenariu asemănător Ucrainei.

„Cel mai rău lucru care i s-ar putea întâmpla Armeniei este să se transforme într-o nouă Ucraină”, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei.

Anterior, Medvedev mai spunea: „Este clar că Armenia nu va adera niciodată la Uniunea Europeană, care suferă de boli cronice, dar va afecta permanent relaţiile sale cu Rusia şi alte ţări din Uniunea Economică Eurasiatică (UEE).”

În septembrie, dictatorul rus Vladimir Putin și prim-ministrul armean Nikol Pașinian au avut o confruntare publică cu privire la orientarea politicii externe a Erevanului.

Putin a îndemnat Erevanul să aleagă între UE și Uniunea Economică Eurasiatică și a avertizat asupra posibilelor consecințe pentru aderarea Armeniei la acest bloc. Pașinian a afirmat că legea care inițiază procesul de aderare la UE nu încalcă obligațiile Armeniei față de Rusia și Uniunea Economică Eurasiatică.

Moscova, deranjată de această schimbare de direcţie, a impus restricţii comerciale şi sancţiuni la numeroase produse armeneşti şi i-a cerut premierului Paşinian să organizeze un referendum pentru ca cetăţenii săi să aleagă ce cale să urmeze.

În acest context, autorităţile armene au anunțat că sunt dispuse să cumpere gaze din Azerbaidjan, Turcia şi Iran pentru a-şi diversifica importurile şi a nu depinde doar de Rusia.

„Vrem să cumpărăm gaze de oriunde este posibil. Dacă ne oferă Rusia, cumpărăm de la Rusia, dacă le furnizează Azerbaidjan, cumpărăm de la Azerbaidjan, dacă o face Iranul, cumpărăm de la Iran şi dacă Turcia poate, le cumpărăm şi de la ei. Şi toate acestea în acelaşi timp”, declara preşedintele Consiliului de Securitate al Armeniei, Alen Simonian.

Editor : C.L.B.