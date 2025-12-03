Live TV

Ce crede ministrul Educației Daniel David despre interzicerea rețelelor sociale pentru copii: „Tehnologia este aici să rămână"

Ministrul Educației Daniel David a comentat pentru Digi24 efectele pe care le au rețelele sociale asupra copiilor și adolescenților și spune că nu este de acord cu interzicerea lor. „Eu evit întotdeauna interdicțiile, sunt însă pentru controlul lor,” a declarat ministrul care consideră controlul parental mult mai util.

„Trăim o revoluție industrială. Tehnologia este aici să rămână. Eu evit întotdeauna interdicțiile, sunt însă pentru controlul lor. Noi suntem măsura acestei tehnologii, deci hai să o folosim bine. Aș încuraja mai degrabă controlul parental, care este mult mai util, mai ales pentru adolescenți, deci pentru cei peste 14 ani. Dacă începi să interzici lucruri copiilor care sunt în faza de adolescență, tare mă tem că vor găsi căi ascunse părinților pentru a ajunge totuși acolo. Nu sunt împotrivă, doar că spun să gândim de două ori,” a comentat ministrul Educației pentru Digi24, întrebat ce părere are despre interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale.

Adolescenții care nu au contact cu internetul pot rămâne în urmă, atrage atenția ministrul.

„Dacă sunt deja adolescenți și nu au contact cu internetul și cu rețelele de socializare într-o zonă controlată, sigură, cu control parental, este o problemă fiindcă prin revoluția industrială prin care trecem, mă tem că vor rămâne în urmă. Deci să facem lucrurile cu grijă, nici să exagerăm expunerea care să ne ducă în patologie, nici să intrăm într-o logică de frică să interzicem lucruri,” explică ministrul.

Daniel David recomandă o atitudine ponderată în ceea ce privește folosirea telefoanelor și a rețelelor sociale.

„Diverse țări au luat măsuri pentru a interzice telefoanele mobile, noi am luat măsurile așa cum trebuie, în timpul orelor telefoanele sunt interzise, pot fi însă utilizate în scop educațional cu acordul profesorului, deci am avut o atitudine ponderată și asta aș recomanda și în ceea ce privește rețelele de socializare,” a precizat ministrul.

