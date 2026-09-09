Live TV

Video Trend periculos pe rețelele sociale: tinerii se urcă pe clădiri abandonate pentru like-uri. Avertismentul Poliției

Data publicării:
adolescenti pe acoperișul unei clădiri.
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Copiii fac asta pentru validare socială” De ce sancțiunile nu sunt suficiente

Un trend extrem de periculos de pe rețelele sociale îi determină pe tineri să urce pe clădiri abandonate sau pe construcții foarte înalte pentru a realiza imagini spectaculoase și a obține cât mai multe aprecieri și vizualizări. Poliția avertizează că riscul producerii unor accidente în astfel de locuri este foarte mare.

Pentru unii copii și adolescenți, dorința de a impresiona pe rețelele sociale ajunge să fie mai puternică decât teama de pericol. Aceștia acceptă provocări sau își stabilesc singuri obiective riscante, iar apoi se filmează ori se fotografiază la înălțime pentru a publica imaginile pe internet.

„Copiii fac asta pentru validare socială”

Specialistul în social media Cristian Birta a explicat că în spatele unui asemenea comportament se află, în primul rând, nevoia de validare din partea celorlalți utilizatori.

„Copiii fac asta acum pentru validare socială. Este absolut îngrozitor. Copilul primește o provocare sau și-o impune singur, inspirat de ceea ce vede pe rețelele sociale, și trebuie să facă filmări și fotografii spectaculoase”, a explicat Cristian Birta.

Potrivit acestuia, informarea tinerilor despre pericolele la care se expun rămâne una dintre principalele măsuri prin care astfel de comportamente pot fi prevenite.

„Eu nu cred că se poate face mai mult decât să-i informăm”, a spus specialistul.

De ce sancțiunile nu sunt suficiente

Cristian Birta atrage atenția că simpla sancționare a copiilor nu rezolvă neapărat problema și poate provoca reacții dure din partea părinților, fără ca tânărul să înțeleagă pericolul la care s-a expus.

„Problema cu amendarea copiilor este că, de fapt, ajungi la părinți și le spui: «Uitați ce a făcut». Mulți părinți îi iau la căpăceală pe copii din cauza asta. Și ce am rezolvat?”, a explicat el.

Specialistul consideră că părinții trebuie să încerce să înțeleagă ce urmăresc copiii lor pe rețelele sociale și să discute cu ei despre conținutul respectiv, chiar dacă nu îl aprobă.

„Îi spui copilului, de față cu alții: «Iar te uiți la prostia aia de TikTok? Pune mâna și învață!». În acel moment s-a terminat orice comunicare. Încearcă să vezi la ce se uită copilul pe TikTok și să vorbești cu el despre subiectul respectiv, chiar dacă nu-ți place. Altfel, pierzi comunicarea cu el și te trezești că te sună Poliția: «Haideți să-l luați, pentru că este pe vârful unei clădiri»”, a avertizat Cristian Birta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meghan Markle și prințul harry
1
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia...
drapel olanda gettyimages
2
Atenţionare de călătorie emisă de MAE pentru românii care vor să meargă în Olanda
dungaciu4
3
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit, alături de călugării de pe Muntele Athos...
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca.
4
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi...
senatoarea Victoria Stoiciu
5
Victoria Stoiciu, după ce episcopul Hușilor i-a interzis lui Călin Georgescu acțiuni...
Afară! Ianis Hagi a primit vestea
Digi Sport
Afară! Ianis Hagi a primit vestea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Tiktok. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto- Profimedia Images
„Strigoi” pe TikTok, un trend al farselor periculoase. Mai mulți oameni au sunat la 112, după ce au auzit zgomote puternice
Meta
Purtător de cuvânt al UE: Meta trebuie „să ne protejeze şi nouă copiii”. Anunț după decizia din SUA privind Facebook și Instagram
Big Companies Logos, Gliwice, Poland - 20 Jul 2025
Meta a acceptat să plătească peste 17 miliarde de dolari pentru a scăpa de procesele din SUA. Nu își recunoaște vinovăția
retele sociale
Eșec. Tot mai mulți tineri australieni sub 16 ani folosesc rețelele sociale după interzicerea acestora
europol retea trafic de migranti
Europol avertizează: Jafurile din muzeele europene devin tot mai violente. Hoții sunt recrutați pe rețelele sociale
Recomandările redacţiei
Using computer, man interacting with artificial intelligence interface for assistance
„Lumea e în pericol”. Un cercetător părăsește industria IA...
Când începe școala după Paște. Foto Getty Images
Ce cred românii despre introducerea uniformei obligatorii în școli...
photo-collage.png - 2026-09-09T121637.568
Evadare incredibilă în Columbia. Cu mâinile legate, un soldat și-a...
o mana de barbat pe picioarele unei femei
Acuzații de hărțuire sexuală la Universitatea Transilvania din...
Ultimele știri
Părerea românilor despre testarea antidrog în școli și monitorizarea audio-video a sălilor de clasă (sondaj INSCOP)
Franța și Marea Britanie interzic importurile din așezările israeliene ale Cisiordaniei. Alte 10 țări se alătură demersului
Peste 300 de oameni şi 240 de utilaje lucrează pe primul lot al Autostrăzii Unirii A8 montan
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Are probleme cu inima și nu am vrut să o pun într-o astfel de situație". Mama Alinei Pușcău nu a vrut să...
Cancan
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a...
Fanatik.ro
Detaliul spectaculos de pe biletele și abonamentele fanilor Universității Craiova! Ce ascunde fiecare sector...
editiadedimineata.ro
Ce televizoare smart au fost surprinse înregistrând cu ecranul oprit și spionând dispozitivele locale
Fanatik.ro
După ce a reziliat cu Rapid, Cristi Ignat a fost prezentat oficial de CFR Cluj. Update Exclusiv
Adevărul
Ce se întâmplă dacă mergi cu copilul în vacanță, în timpul anului școlar
Playtech
Harta lumii pe care o știm de aproape 500 de ani ar putea fi înlocuită. România susține schimbarea
Digi FM
Gina Pistol, adevărul despre relația cu tatăl ei: „A trebuit să mă cresc singură”. Cum se înțeleg cei doi în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Presa de la Madrid a văzut ce a declarat Cristi Chivu și a tras concluzia, după Real - Inter, în prima etapă...
Pro FM
Roxana Blagu de la trupa Trident, mesaj dureros pentru fiica ei, după ani de despărțire: “Am plâns. Am sperat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Penelope Cruz, răvășitoare într-o rochie roșie, cu crăpătură pe picior, la Veneția. A plâns de emoție după...
Adevarul
Ce transporta singurul avion civil care a avut voie să zboare după atentatele de la 11 septembrie
Newsweek
Sute de mii de români își pierd pensia dacă nu depun un document în septembrie. Casa de pensii avertizează
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză în Ucraina. Fiul ei și al lui Brad Pitt, antrenament neașteptat la un club de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Materialul de care nu se lipește nimic. Chinezii au creat un vas de toaletă care ar putea economisi miliarde...
Digi Animal World
Un păianjen gigantic a apărut în podul unei femei: „E de mărimea unui cocker spaniel”
Film Now
Adam Sandler, la 60 de ani. „Regele comediei”, unul dintre cei mai bogați actori. Are o avere impresionantă
UTV
Salma Hayek a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod inedit. Actrița a renunțat la haine pentru o...