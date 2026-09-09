Un trend extrem de periculos de pe rețelele sociale îi determină pe tineri să urce pe clădiri abandonate sau pe construcții foarte înalte pentru a realiza imagini spectaculoase și a obține cât mai multe aprecieri și vizualizări. Poliția avertizează că riscul producerii unor accidente în astfel de locuri este foarte mare.

Pentru unii copii și adolescenți, dorința de a impresiona pe rețelele sociale ajunge să fie mai puternică decât teama de pericol. Aceștia acceptă provocări sau își stabilesc singuri obiective riscante, iar apoi se filmează ori se fotografiază la înălțime pentru a publica imaginile pe internet.

„Copiii fac asta pentru validare socială”

Specialistul în social media Cristian Birta a explicat că în spatele unui asemenea comportament se află, în primul rând, nevoia de validare din partea celorlalți utilizatori.

„Copiii fac asta acum pentru validare socială. Este absolut îngrozitor. Copilul primește o provocare sau și-o impune singur, inspirat de ceea ce vede pe rețelele sociale, și trebuie să facă filmări și fotografii spectaculoase”, a explicat Cristian Birta.

Potrivit acestuia, informarea tinerilor despre pericolele la care se expun rămâne una dintre principalele măsuri prin care astfel de comportamente pot fi prevenite.

„Eu nu cred că se poate face mai mult decât să-i informăm”, a spus specialistul.

De ce sancțiunile nu sunt suficiente

Cristian Birta atrage atenția că simpla sancționare a copiilor nu rezolvă neapărat problema și poate provoca reacții dure din partea părinților, fără ca tânărul să înțeleagă pericolul la care s-a expus.

„Problema cu amendarea copiilor este că, de fapt, ajungi la părinți și le spui: «Uitați ce a făcut». Mulți părinți îi iau la căpăceală pe copii din cauza asta. Și ce am rezolvat?”, a explicat el.

Specialistul consideră că părinții trebuie să încerce să înțeleagă ce urmăresc copiii lor pe rețelele sociale și să discute cu ei despre conținutul respectiv, chiar dacă nu îl aprobă.

„Îi spui copilului, de față cu alții: «Iar te uiți la prostia aia de TikTok? Pune mâna și învață!». În acel moment s-a terminat orice comunicare. Încearcă să vezi la ce se uită copilul pe TikTok și să vorbești cu el despre subiectul respectiv, chiar dacă nu-ți place. Altfel, pierzi comunicarea cu el și te trezești că te sună Poliția: «Haideți să-l luați, pentru că este pe vârful unei clădiri»”, a avertizat Cristian Birta.

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Editor : Ș.A.