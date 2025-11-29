Live TV

Consilier al premierului: Programa de limba română pentru clasa a IX-a pare croită pentru studenţii din anul întâi de la Litere

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Luciana Antoci, consilier al premierului ilie Bolojan pe probleme de educaţie, susţine că programa de limbă şi literatură română pentru clasa a IX-a pare mai degrabă croită pentru studenţii din primul an de la Facultatea de Litere decât pentru adolesceţii de liceu.

Antoci a comentat pe Facebook programa la disciplina limba şi literatura română pentru clasa a IX-a, lansată recent în dezbatere publică de Ministerul Educaţiei. „Pare mai degrabă croită pe orizontul de nevoi al studenţilor din anul întâi de la Facultatea de Litere care debutează pe o rută de specializare aprofundată, decât pe acela al adolescenţilor care, abia trecând pragul liceelor, vibrează în raport cu teme care sunt consonante cu preocupările şi frământările specifice vârstei şi nivelului lor de dezvoltare psiho-cognitivă şi afectivă”, a explicat Luciana Antoci, potrivit News.ro.

Ea consideră că miza pricipală a studierii limbii şi literarurii române în clasa a IX-a este, înainte de toate, „pregătirea elevilor în spiritul curiozităţii de a descoperi lumea prin lectură şi studiu temeinic, în spiritul unei culturi generale solide şi al dorinţei de a învăţa continuu şi cu sens”. Consiliera premierului afirmă că este necesară o programă modernă, vie, flexibilă, orientată deopotrivă spre cultivarea gustului estetic şi a plăcerii de a citi, dar şi spre acumularea de cunoştinţe relevante.

„Din punctul meu de vedere, demersul de creionare a unei astfel de programe ar trebui să plece, înainte de toate, de la datele de context. Segmentul de vârstă căruia îi este adresată programa aflată în dezbatere se suprapune perfect peste cohorta de elevi care face obiectul testărilor internaţionale PISA aplicate în clasa a IX-a, dar care evaluează competenţele formate în anii de gimnaziu. Rezultatele acestor evaluări reflectă o realitate îngrijorătoare: analfabetismul funcţional a atins un nivel de alertă”, a declarat Luciana Antoci.

Ea susţine că şcoala trebuie să vină cu „o reacţie puternică şi imediată de răspuns” care să diminueze şi, în timp, să controleze fenomenul anlfabetismului funcţional.

Luciana Antoci a ocupat funcţia de inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, ea fiind profesoară de Limba şi literatura română. Antoci a fost numită în luna septembrie în funcţia de consilier al premierului Ilie Bolojan pe probleme de educaţie.

