Cum se calculează media la purtare la final de an școlar. Impactul absențelor și condițiile în care elevii își pot pierde profilul

Media la purtare se formează pe parcursul anului școlar, din notele acordate la finalul fiecărui modul de învățare, și reflectă disciplina și comportamentul elevului în clasă. La final, rezultatul se calculează pe baza acestor evaluări și poate fi diminuat în funcție de absențele nemotivate, cu efecte directe asupra promovării și accesului la anumite profiluri liceale.

Măsura evaluării în fiecare modul de cursuri a fost introdusă la solicitarea directorilor de școli și este inclusă în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ (ROFUIP).

Cum se calculează nota la purtare la final de an școlar

Conform normelor oficiale, nota sau calificativul la purtare reflectă exclusiv comportamentul elevului și respectarea regulamentelor adoptate de unitatea de învățământ. Aceasta este stabilită la finalul fiecărui interval de cursuri din structura anului școlar (modul), nu numai la sfârșitul anului școlar.

La sfârşitul fiecărui interval de cursuri, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea notei la purtare pentru intervalul respectiv.

În ce condiții profesorii pot scădea nota la purtare

Absențele nemotivate, principalul factor de penalizare

Regulamentele Ministerului Educației pun accent pe frecvența elevilor la cursuri. Astfel, absențele nemotivate devin principalul criteriu care poate duce la scăderea notei la purtare. Concret, legislația prevede diminuarea acesteia cu un punct pentru fiecare 20 de absențe nemotivate acumulate pe parcursul anului școlar.

În limita a 40 de ore de curs pe an şcolar, fără a depăşi 20% din numărul orelor alocate unei discipline, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii de învăţământ.

În paralel, alte abateri disciplinare pot conduce la sancțiuni suplimentare și la scăderea notei la purtare, în funcție de gravitatea faptelor.

Pentru elevii din clasa pregătitoare nu se acordă un calificativ final la purtare, însă comportamentul este evaluat pe parcursul anului, prin câte un calificativ trecut în catalog la finalul fiecărui interval de cursuri.

La gimnaziu și în învățământul postliceal, pentru fiecare modul se acordă o notă la purtare, care este consemnată în catalog la finalul perioadei de cursuri.

În cazul învățământului liceal și profesional, nota la purtare se trece, pentru fiecare interval de cursuri, în rubrica special destinată din catalog, fiind înregistrată, de asemenea, în ultima zi a modulului.

Cum se calculează media finală

La fiecare disciplină de studiu/modul, inclusiv la purtare se încheie anual o singură medie, calculată prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

Media, respectiv calificativul la purtare rezultat la finalul anului școlar ca medie a notelor acordate pentru fiecare interval de învățare, se diminuează în mod corespunzător cu unul sau mai multe puncte, în cazul beneficiarilor primari care au înregistrat un număr de absențe nemotivate, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament - cadru, precum și cu prevederile Statutului elevului.

Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, prin rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele şi de la purtare.

Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de studiu/modul cel puţin media anuală 5/calificativul „Suficient”, iar la purtare, media anuală 6/calificativul „Suficient”.

Elevii liceelor pedagogice, ai liceelor teologice şi ai liceelor militare care obţin la purtare media anuală mai mică de 8 nu mai pot continua studiile la aceste profiluri.

Aceşti elevi sunt obligaţi să se transfere, pentru anul şcolar următor, la alte profiluri/licee, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare a unităţilor în cauză.

