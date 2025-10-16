Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat joi, în direct la Digi24, că urmează ca în „una-două săptămâni” să fie introdus un ghid de utilizare a inteligenței artificiale în mediul preuniversitar. David precizează că ghidul va arăta cum poate fi folosită IA astfel încât să „fie un plus, nu un minus”, în contextul în care tot mai mulți elevi folosesc această tehnologie în activitățile lor educaționale.

Din ce în ce mai mulți elevi sunt îngrijorați că inteligența artificială le afectează capacitatea de a învăța, gândirea critică și că le reduce propriul efort. Un raport realizat în Marea Britanie arată că doar 2% dintre elevi nu folosesc inteligența artificială în activitățile lor.

Daniel David, ministrul Educației, a declarat că „este extraordinar de bine” că există „o conștientizare a acestei probleme venită din partea elevilor”: „Noi avertizăm asupra acestui lucru de mai mulți ani. Profesorii sunt conștienți de acest lucru. Dar este o situație problematizată chiar de către elevi, ceea ce este un lucru extraordinar de bun”, a spus el.

„Tehnologia, inclusiv inteligența artificială, nu este bună sau rea în sine, ci devine mai bună sau mai proastă în funcție de cum o utilizăm. (...) Nu ne oprește nimeni când folosim sistemul de inteligență artificială pentru a rezolva o problemă”, a afirmat el.

Ministrul a spus că în România „avem în zona învățământului superior, și parțial în diverse segmente ale învățământului preuniversitar, instrucții, ghiduri de utilizare inteligenței artificiale”.

Acesta a anunțat, în premieră la Digi24, că urmează ca în „una-două săptămâni” să avem un ghid de utilizare a inteligenței artificiale în mediul preuniversitar.

David a declarat că acest ghid poate fi utilizat pentru a vedea „cum să folosești inteligența artificială, nu doar focalizată pe rezultat, focalizată și pe pașii care te duc la rezultat. Deci cum să folosești inteligența artificială pentru a fi un plus și nu un minus”, a punctat el.

Ministrul a mai precizat că acest ghid țintește către învățământul preuniversitar, fiindcă în zona universitară diversele universități deja „și-au dezvoltat ghidurile proprii”.

Editor : C.S.